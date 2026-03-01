脳梗塞を発症し、入院治療に取り組んでいることを公表していた、アイドルグループ「Nü FEEL.」（読み：ニューフィール）の鈴木愛來さんが、退院したことを報告しました。



【写真を見る】【 Nü FEEL. 】鈴木愛來さん 脳梗塞での入院治療から 退院を公表 「外に出られるのが嬉しい」



鈴木愛來さんは「ひとまず退院しました。」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、青空に手をかざす鈴木愛來さんの様子が見て取れます。



続けて「外に出られるのが嬉しい」と、記しています。







この投稿にファンからは「」









鈴木さんは、2023年8月にSKE48の12期生オーディションに合格して活躍。2025年2月いっぱいでSKE48としての活動を終了しましたが、今年1月に「Nü FEEL.」に加入することを公表。









２月には、所属事務所が「Nü FEEL.」のＸで「この度、Nü FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします」「現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と、「Nü FEEL.」と、公表していました。









【担当：芸能情報ステーション】