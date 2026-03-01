[3.1 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-BÂè4Àá](¥Ï¥ï¥¹¥¿)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:¹âºê¹ÒÃÏ

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¤¤¤ï¤­FC]

ÀèÈ¯

GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î

DF 3 ±óÆ£Î¿

DF 4 Æ²É¡µ¯Úö

DF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌé

MF 7 ÃæÅç½Ø

MF 10 À¾Ã«Î¼

MF 13 Â¼¾åÍÛÅÍ

MF 14 »³¸ýÂçµ±

MF 27 »³ÃæÆ×´õ

FW 11 ²ÃÆ£ÂçÚð

FW 29 ÅÄÃæ´´Âç

¹µ¤¨

GK 1 ²ÃÆ£Í­µ±

DF 5 úÉÅÄÂçÀ¿

MF 28 µ×±ÊÎÜ²»

MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ

MF 41 ¾¾ËÜÎ°²í

FW 26 ºä¸µ°ì½íÍþ

FW 32 ¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à

´ÆÆÄ

ÅÄÂ¼Íº»°

[Æ£»ÞMYFC]

ÀèÈ¯

GK 41 ËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£

DF 2 ±ÊÌî½¤ÅÔ

DF 5 ÆïËÜÂî³¤

DF 16 ¿¹ÐÒÎ¤

MF 8 ÀõÁÒÎ÷

MF 10 µÆ°æÍª²ð

MF 13 ÃæÂ¼Í¥ÅÍ

MF 17 ²¬ß·¹·À±

MF 19 ¶áÆ£Í¥À®

MF 30 ¶ÜÀ¸³¤æÆ

FW 11 ¿¿ÆéÈ»¸×

¹µ¤¨

GK 21 ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¥¤

DF 4 ÃæÀîÁÏ

DF 22 µ×ÉÙÎÉÊå

DF 25 ÃæÂ¼ÎÃ

MF 14 »°ÌÚ¿ÎÂÀ

MF 23 ³áÀîÎÊÂÀ

FW 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ð

FW 24 »³ºê°¼¿´

FW 29 ´×ÅÄÈ»¿Í

´ÆÆÄ

ËêÌîÃÒ¾Ï