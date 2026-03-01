山口vs鳥取 スタメン発表
[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](みらスタ)
※13:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 14 下堂竜聖
MF 2 小澤亮太
MF 6 輪笠祐士
MF 17 田邉光平
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
MF 77 山本龍平
FW 34 古川大悟
控え
GK 16 糸原紘史郎
MF 7 三沢直人
MF 25 藤森颯太
MF 27 水口飛呂
FW 11 藤岡浩介
FW 19 山本駿亮
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 8 東條敦輝
MF 9 篠田大輝
MF 14 河村匠
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 10 三木直土
控え
GK 1 寺沢優太
DF 34 鄭翔英
DF 66 ムン・ミン
MF 7 小澤秀充
MF 16 田制裕作
MF 27 本保奏希
FW 24 星景虎
監督
林健太郎
