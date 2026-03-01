[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](みらスタ)

※13:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

DF 14 下堂竜聖

MF 2 小澤亮太

MF 6 輪笠祐士

MF 17 田邉光平

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

MF 77 山本龍平

FW 34 古川大悟

控え

GK 16 糸原紘史郎

MF 7 三沢直人

MF 25 藤森颯太

MF 27 水口飛呂

FW 11 藤岡浩介

FW 19 山本駿亮

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

小田切道治

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 8 東條敦輝

MF 9 篠田大輝

MF 14 河村匠

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 32 高柳郁弥

FW 10 三木直土

控え

GK 1 寺沢優太

DF 34 鄭翔英

DF 66 ムン・ミン

MF 7 小澤秀充

MF 16 田制裕作

MF 27 本保奏希

FW 24 星景虎

監督

林健太郎