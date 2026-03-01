¡Ú ÃÉ¤ì¤¤ ¡Û¡¡CKD(ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ)¤Î·¼È¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ç°Õ¼±ÊÑ²½¡¡à¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¡¡¸¡¿Ç¿ôÃÍ¤ËÃíÌÜ¡¡
¿ÕÂ¡ÉÂ·¼È¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃÉ¤ì¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡ÉÂ¶¨²ñ¤È¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿CKD¡ÊËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¡ÖÃÎ¤í¤¦CKD¡£Â³¤¤¤ÆÍß¤·¤¤º£Æü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û ¡Ú ÃÉ¤ì¤¤ ¡Û¡¡CKD(ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ)¤Î·¼È¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ç°Õ¼±ÊÑ²½¡¡à¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¡¡¸¡¿Ç¿ôÃÍ¤ËÃíÌÜ¡¡
CKD¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¿ÕÂ¡¡×¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ®¿Í¤ÎÌó£µ¿Í¤Ë£±¿Í¡¢Ìó£²£°£°£°Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½é´ü¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤ËË³¤·¤¯¡¢CKD¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¤ÎÌó£¹£°¡ó¤¬Ì¤¿ÇÃÇ¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë2022Ç¯¤«¤é½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÉ¤µ¤ó¤Ïà¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹¹ð¤ÎÎÏ¤Ï²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È´î¤Ó¡¢àÉÂ±¡¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤È¤«¤Ë»ä¤Î´é¤È¶¦¤Ë·¼È¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©ÃÉ¤µ¤óÉÂ±¡¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î°Õ¼±¤¬¤½¤Á¤é¤Ë¸þ¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤ª»Å»ö¤ò¤È¤ª¤·¤ÆÀèÀ¸Êý¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¿ÕÂ¡ÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢»ä¼«¿È¤âÄê´üÅª¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤È¤«¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¿ÕÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤Ï¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿á¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à¡ÖGFRÃÍ¤¬59°Ê²¼¤Ï¼£ÎÅ¸¡Æ¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¼±¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Íá¤È¸ì¤êÉÂµ¤¤Ø¤Î°Õ¼±¤È¼õ¿Ç¤Ø¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û