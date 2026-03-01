元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身主演の人気シリーズ「家政婦のミタゾノ」のメンバーでの食事会を報告した。

近況報告をする中、「ミタゾノをやってた時の連中と1回飯食おうっていう話がありまして」と切り出した松岡。第6・7シリーズで監督を務めた鳥居加奈氏と「みんなでそろそろ飯でも食おうか」という話になったといい、「キャストも集まれる人集まろうか」ということで、食事会が企画されたという。

「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧も「空いてま〜す」と参加。そのほか、プロデューサーや中島もも、花柳のぞみらも参加。さらに、池田鉄洋からも「最近何してます？また飲みたいですね」との連絡が来ていたこともあり、池田も参加したといい、総勢9人ほどの会になったという。

「そういうのって1年に1回ぐらいやると楽しいんですよ」と松岡。「凄い面白いなと思うのがみんな視点が違うんですよ。別に芝居の話とかするわけじゃないんだけど、例えばオーディションだと“今こういうのが大変”だとか、“新しい芝居観た”とか、なんかそういうことだったりするんですけど。そういうことを食事をしながら話していると、結構新しい発見みたいのもあるんですよ。当たり前なんだけれども、みんなやっぱりいろんな角度でね、物を見てるから。だいたいは“ミタゾノのあのシーンはああだったね”っていう馬鹿話で終わるんですけど」と話した。

「同じ仕事をした人間なんだけど、もちろん当たり前なんだけど、それぞれがそれぞれの場所でバラバラでやって、“今こうなんですよ”“今こうなんですよ”っていうのは本当にいい時間でした」と振り返った。

食事の後も「軽くもう1軒行くか」と2軒目へ。「“また半年後、年に2回ぐらいはやりたいね”なんて言いながら。“みんなまた集まる時集まって飯食いましょう”みたいな。こういうのは続けたいですね」とした。