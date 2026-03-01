女優・沢尻エリカと共演した女優の３ショットが公開された。

映画「＃拡散」（白金監督）で沢尻と共演した女優の赤間麻里子が１日までに自身のインスタグラムを更新。２月２７日に都内で行われた初日舞台あいさつを振り返り「たくさんドレスお褒め頂きありがとうございます！嬉しい」と反響に喜び「選んでくださったのはスタイリストさんですけどね」と笑った。

共演した沢尻、山谷花純と記念撮影。女優仲間のインスタグラムに登場するのは、ちょっと珍しい（？）かもしれない。赤間は、沢尻について「それにしても！とびきりキュートで思わず『可愛い……』と面と向かってことばが漏れてしまった。どこからみても可愛い沢尻エリカさん。映画撮影の支度部屋でお会いした際、すっぴんも驚くほど美しくて、３度見しましたよ」とほれぼれ。

山谷に関しては「これまた可憐でこんなワンピースだれもなかなか着れません。舞台挨拶でのまっすぐなことばに私もうるうるしてしまいました」とスタイルの良さに驚いたそうだ。

続けて「そんなすてきなお二方がメインで出演されている映画『＃拡散』絶賛上映中ですので是非劇場に足をお運びくださいね！よろしくお願いします」と呼びかけた。