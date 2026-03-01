◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 優勝決定戦〜」（１日、後楽園ホール）

プロレスリング・ノアは１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６ 優勝決定戦〜」を開催した。

第６試合のタッグマッチでＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也が新人のＲＹＵＳＥＩと組んで征矢学、昨年１２月にデビューした鶴屋浩斗と対戦した。

内藤はＢＵＳＨＩと組んで２０日の兵庫・神戸サンボーホール大会で征矢、近藤修司とＧＨＣタッグ王座の２度目の防衛戦を行う。

神戸でのＶ２戦へ征矢と前哨戦となったこの日は、リングインと同時にいきなりＲＹＵＳＥＩが鶴屋へドロップキックを放ち内藤も征矢を襲撃。場外戦となったが征矢にイス席へたたき付けられた。

征矢はＲＹＵＳＥＩのエルボー連打を受けたが、まったく効かず場外の内藤へ視線を送り続けた。リング上は、鶴屋とＲＹＵＳＥＩのルーキー対決となり、途中で内藤と征矢がリングイン。場外戦で今度は内藤が征矢を客席へ連続でたたき付けた。

リング上で内藤は鶴屋へネックロックで絞り上げる。鶴屋のエルボーはまったく効かなかったがドロップキックを浴びた。再び征矢とのマッチアップ。征矢のブレーンバスターを浴びたがエルボー合戦から低空ドロップキックで征矢をダウンさせた。

試合は、鶴屋が逆片エビ固めでＲＹＵＳＥＩを絞り上げたが、内藤がカット。ＲＹＵＳＥＩがブレンバスターからの逆エビ固め。さらに再び逆エビを決め鶴屋はギブアップしＲＹＵＳＥＩがデビュー以来、自力で初勝利した。元日の日本武道館でノアに本格参戦してから内藤は５連勝を決めた。

試合後、ベルトを置いて帰ろうとした内藤へ征矢が手渡そうとすると、背後からＢＵＳＨＩが乱入。さらに近藤が突入しリング上は、タイトルマッチでぶつかる４人がそろった。

マイクを持った征矢は「３・２０正式にＧＨＣタッグの選手権決まったぞ」と内藤とＢＵＳＨＩへ挑発すると内藤が「もっと情熱的に頼むよ。情熱的なマイクを聞きたいな」と遮った。

これに征矢は「人がしゃべっている時にしゃべっちゃいけないって学校の先生に教わらなかったか！」と指導すると、内藤は「教わったから、情熱的なマイクを聞かせてもらおうか」と促した。再び征矢は「俺と近藤さんでノアにＧＨＣタッグのベルトを必ず取り戻します」と約束し「ノー・トランキーロ！そろそろ焦った方がよろしいんじゃないでしょうか」と内藤へメッセージを送った。

バックステージで内藤は「情熱的なマイク…内容はともかくとして期待にこたえてくれたよね」と征矢を見下し、「それより今日はＲＹＵＳＥＩが初勝利したんだよ」と喜び「ＲＹＵＳＥＩに情熱的なコメント残してもらおう」と促し、ＲＹＵＳＥＩは「情熱的に今日初勝利しました」と冷静な口調でコメントしていた。