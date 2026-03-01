HANAが、1stアルバム『HANA』に収録される最新曲「ALL IN」のミュージックビデオを本日18時にプレミア公開する。

HANAが送る8本目となる本作のミュージックビデオは、プロデューサーであるちゃんみながカメラを手に取り撮影を行った意欲作。HANAのアジトを舞台に、彼女たちの“今”と“覚悟”をそのまま切り取ったリアルな映像に仕上がっている。さらに、ちゃんみならしい遊び心も随所に散りばめられており、それも大きな見どころのひとつ。ロックンロールなエネルギーをまとった映像作品となった。

「ALL IN」は、HANA全員で作詞・作曲に挑戦した、グループとして新たな一歩を刻む重要な作品。自分たちがやりたいことをすべて詰め込み、人生を賭けて魅せるパフォーマンスを真正面からぶつけるようにアウトプットした一曲に仕上がっている。“やりたいことは全部やる”――その覚悟を体現した楽曲だ。

また、「ALL IN」は2月27日（金）21時から放送されたテレビ朝日『ミュージックステーション』にて初披露され、こちらでも話題となった。

◾️1stアルバム『HANA』

2026年2月23日（月）配信リリース

2026年2月25日（水）CDリリース

CD購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA 配信ジャケット CDジャケット ▼CD商品概要

○完全生産限定盤

CD／Blu-ray／アルバムオリジナルエアケース／フォトブック（40P）／大型ポストカード（4種）／メンバー口癖ステッカー／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）

価格：8,900円（税込） ○通常版

CD／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）

■HANA 全国ホールツアー情報

※公演情報に関しては追ってアナウンスいたします。 【愛知】2026年3月7日（土）、3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金）、4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土）、4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金）、5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金）、6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土）、7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月・祝）