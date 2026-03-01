村瀬心椛【写真：ロイター】

村瀬心椛がインスタグラム更新

　ミラノ・コルティナ五輪の日本人女性メダリストのオフショットに反響が広がっている。私服姿では印象がガラリと一変。五輪中継や帰国後の会見で見ていた姿とは異なり、ファンの視線を釘付けにした。

　大人っぽい21歳の姿があった。

　オフショットを公開したのは、スノーボード女子の村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）。レザーのライダースジャケットを羽織り、首にはヘッドホンを身に着けている。ディナー前の装いのようで、自撮りショットでポーズを決めた。

　2月28日に更新されたインスタグラムで実際の画像が公開されると、コメント欄には驚きや喝采の声が溢れ、反響を広げた。

「お美しい」
「本当にオシャレすぎる」
「普段はそんな感じなんや!!　可愛い」
「素敵な大人になりましたね。カッコいい！」
「何処かのCAさんかなぁ〜って思いました」
「男前のオシャレ美女」
「本当に綺麗な人だなぁ…」
「いつもと違う表情ですね」

　村瀬は前回の2022年北京五輪の女子ビッグエアで銅メダルを獲得。2度目の五輪となった今大会ではビッグエアで悲願の金メダル、スロープスタイルでは銅メダルだった。

（THE ANSWER編集部）