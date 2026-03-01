純烈・後上翔太＆元AKB48・横山由依、交際前の秘話 「テーブル上がお水だらけ」→「かわいい」「優しいな」
純烈の後上翔太（39）とタレント・俳優の横山由依（33）夫妻が、3月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に“新婚さん”として出演し、交際前の秘話を語った。
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
後上は、歌謡コーラスグループ「純烈」の結成メンバーとして、2007年に加入。 “スーパー銭湯アイドル”として温浴施設などで地道な活動を重ね、2018年の『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。以来、全国各地でライブやイベント、テレビ出演に飛び回る。
横山は、10代からアイドルグループ「AKB48」の主要メンバーとして活躍し、2代目総監督を務めた。2021年12月、12年におよぶアイドル活動に幕を下ろし、現在は舞台やドラマ、バラエティーなど多彩に活動する。
2人は、2024年12月に結婚を発表し、多数の祝福を受けた。今回、夫婦そろっての貴重な出演となる『新婚さんいらっしゃい！』では、MC・藤井隆＆井上咲楽とトークを繰り広げ、交際に至ったなれそめや結婚秘話、そしてファンに対する感謝などを語った。
きちんとした出会いは、純烈の明治座公演で、千秋楽前に急接近のタイミングがあった。共演者だった小川菜摘が食事会を開き、同席。その後カラオケに行き、後上が横山に「かわいいな」と思ったという。
カラオケ中、横山はたびたび席を立ち「帰ってくるたび、両手にお水を持っている」状態。どんどん水が増え、後上は「テーブル上がお水だらけになった」と振り返った。
横山には理由があり「お酒と同じ量のお水を飲んだら酔わないっていう自分の考えがあった」としつつ、楽しくて「（水を）飲めていなかった」と苦笑い。水に手をつけずお酒を楽しむ横山に、後上は好感を抱いたという。横山は「（水を）必死に飲んで、コップも片付けてくれていたと知って、優しいなと」と感謝を伝えた。
同番組は、TVerで見逃し配信（3月8日午後1時25分終了予定）。
