元AKB48横山由依、純烈・後上翔太と6歳差婚なれそめ 第一印象＆恋のキューピッド判明「菜摘さんのおかげ？」
純烈の後上翔太（39）とタレント・俳優の横山由依（33）夫妻が、3月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に“新婚さん”として出演し、交際前の秘話を明かした。
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
後上は、歌謡コーラスグループ「純烈」の結成メンバーとして、2007年に加入。 “スーパー銭湯アイドル”として温浴施設などで地道な活動を重ね、2018年の『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。以来、全国各地でライブやイベント、テレビ出演に飛び回る。
横山は、10代からアイドルグループ「AKB48」の主要メンバーとして活躍し、2代目総監督を務めた。2021年12月、12年におよぶアイドル活動に幕を下ろし、現在は舞台やドラマ、バラエティーなど多彩に活動する。
2人は、2024年12月に結婚を発表し、多数の祝福を受けた。今回、夫婦そろっての貴重な出演となる『新婚さんいらっしゃい！』では、MC・藤井隆＆井上咲楽とトークを繰り広げ、交際に至ったなれそめや結婚秘話、そしてファンに対する感謝などを語った。
きちんとした出会いは、純烈の明治座公演だったという。横山は「純烈さんは素敵なおじさんたちのグループっていうイメージがあった」というが、6歳年上の後上の姿に「えっ？若い！」と驚いたという。
千秋楽前に急接近のタイミングがあった。共演者だった小川菜摘が「お食事会を催してくださった」という。その後カラオケにも行って好感を持つようになり、MCの藤井が「菜摘さんのおかげ？」と聞くと、横山は「そうです。キューピッドみたいね」と即答した。
同番組は、TVerで見逃し配信（3月8日午後1時25分終了予定）。
