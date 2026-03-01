¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¡í±¿Æ°ÊÐº¹ÃÍÅìÂç¥ì¥Ù¥ë¡í¤Î19ºÐ¡¢¾®Öº¡Ê¤³¤¸¤Þ¡Ë¤³¤æ¤¡ª¡Ö5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡í¼«Ëý¤Î»Ð¡í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®Öº¤³¤æ¤
¥Û¥ê¥×¥í¤È½µ¥×¥ì¤Î¶¦ºÅ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¤ÇÈ¯·¡¤·¤¿Å·¿¿à¥Ì¡Èþ¾¯½÷¤Î¾®Öº¤³¤æ¤¤¬¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤11¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢¥½¥íYouTubeÆ°²è¤ÏÌµÌ¾¤Ê¤¬¤é¶Ã°Û¤Î80ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£À¤³¦¤ËÄÌ¤º¤ë¥Ò¥í¥¤¥óÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Öº¤³¤æ¤¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÁÇ¼ê¤Ç¥ê¥ó¥´¤òÄÙ¤¹¥¹¥´µ»¤òÈäÏª¡Û
¡½¡½½µ¥×¥ì¡ß¥Û¥ê¥×¥í¤Î¶¦ºÅ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡©
¾®Öº¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡½Î¤ÎµÙ·ÆÃæ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¼õ¾Þ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤ÎËº¤ìÊª¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤¿Êì¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊ¹¤±¤Æ¡£¤Þ¤À¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼õ¸³¡¢¼õ¸³¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢´î¤Ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¶µ¼¼¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Öº¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Öº¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¤Þ¤ë¤Î¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÇÃ¯¤«¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ÖSNS¸«¤¿¤è¡×¡ÖÅêÉ¼¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡Ë´ôÉì¸©Ì±¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÈÂ²¤â¿ÆÀÌ¤âSNS¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¡¢½µ¥×¥ì¸ø¼°YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤ÏºÆÀ¸¿ô80Ëü²óÄ¶¤¨¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Öº¡¡»ä¤¬°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¿ô»ú¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüºÆÀ¸¿ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄ«¸«¤¿¤éµÞ¤Ë1·åÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Öº¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¡¢ÂÎ°é¤Î»î¹ç¤Ç¤âÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Ä´Íý¼Â½¬¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÈÉ¤è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤Àºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¹¥¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÎÁÍý¤â»î¹ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«¸ÊPR¤Îà±¿Æ°ÊÐº¹ÃÍÅìÂç¥ì¥Ù¥ëá¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Öº¡¡¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î12Ç¯´Ö¡¢ÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤¬¥ª¡¼¥ëA¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ÜËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅìÂç¥ì¥Ù¥ë¡£¡Ö¤³¤Î¥³¤Ë¾¡¤Ä¡×¤È¤«ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ³¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤Î18ºÐ¡×¤À¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Öº¡¡¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êì¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤ä±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ÆÍ¥½¨¡£»ä¤âËå¤äÄï¤Ë¼«Ëý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëà²¿¤«á¤¬Íß¤·¤¯¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£à¼«Ëý¤Î»Ðá¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¼õ¾ÞµÇ°¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£±Æ¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¤ò¼«Ëý¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®Öº¡¡¤½¤¦¤À¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢É½¾ð¤¬¹Å¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤Ï»£±ÆÁ°¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¥«¥á¥é¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¾Ð´é¤âÂ¿¤¯¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥ó¥´¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡©
¾®Öº¡¡¥ê¥ó¥´¤òÁÇ¼ê¤ÇÄÙ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢à±¿Æ°ÊÐº¹ÃÍÅìÂç¥ì¥Ù¥ëá¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¾ì¤Ç50mÁö¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êì¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢Êì¤¬¡ÖÈþËâ½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ï¼ê¤Ç¥ê¥ó¥´¤òÄÙ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ÞÄ¾ÅÁ¡©¡¡¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥ó¥´¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Öº¡¡Æü¾ïÅª¤Ë¤ÏÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÈé¤à¤¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤ÎÆü¤Ï¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ......¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¾®Öº¡¡¤ª¼Çµï¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤ÇÆüËÜ»Ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤«Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏàÊ¡ÅÄÁÈá¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£ÊÑ´é¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü¾®Öº¤³¤æ¤¡¡
2007Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹164cm¡¡B83 W53 H92¡¡
·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¼ñÌ£¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥Þ¥ó¥¬´Õ¾Þ¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù°¦ÆÉÎò14Ç¯¡Ë¡¡
ÆÃµ»¡áÊÙ¶¯¥Î¡¼¥È¸¦µæ¡¢±¿Æ°ÊÐº¹ÃÍÅìÂç¥ì¥Ù¥ë¡ÊÊÙ¶¯ÊÐº¹ÃÍÈ¯Å¸Ãæ¡Ë¡¡
