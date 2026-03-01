【2026年3月の金運ランキング】12星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ── 3月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、9月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 蠍座
あなたのインスピレーションに狂いが生じそう。衝動買いは満足度が低めなので“必要かどうか”を一晩置いて判断を。派手な収入増より、無駄を減らして実質的に楽になる流れ。医療・美容・健康管理への出費は吉〇。後半は仕事の効率化から収入アップの兆しアリ。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「トキメキ」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・入浴剤
○★幸運を引き寄せるヒント
健康と時間の余白が、最高の金運ブースター。
○第11位 乙女座
あなたのお金との向き合い方に変化がある模様。その結果、無駄を削ぎ落とし、本当に必要なものだけを残すことに成功。節約より“仕組みづくり”が幸運を運んできます。固定費の見直しや支払い方法の変更は〇。月末には、停滞していた入金や交渉が動き出すでしょう。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「信頼」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・白いタオル
○★幸運を引き寄せるヒント
家計のルールを一つだけ決めてみて。
○第10位 牡羊座
幸運に恵まれます。ですが、あなたの行動力が増す分出費は多くなる傾向に。自己投資や新しい挑戦に使ったお金は、未来のリターンとなって返ってくる暗示。衝動買いには注意。月末には、判断力も安定。大きな買い物にも追い風が吹きます。情報と人脈が豊かさの入口に。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「初挑戦」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・新しいスニーカー
○★幸運を引き寄せるヒント
完璧を待たず、最初の一歩を軽く踏み出す。
○第9位 天秤座
あなたの人間関係が金運を運ぶ1か月となりそう。誰と組むか、どこでお金を使うかが未来を左右します。お金の貸し借りは曖昧にしないことが守りのポイントに。負担が大きく曖昧なものは手放すのが吉。安さより“トータルバランス”を基準に選ぶと満足度が上がります。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「家族」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・鏡
○★幸運を引き寄せるヒント
価格は2択以上で比較する。
●第8位〜第5位
○第8位 蟹座
前半は今一つでも、心配しなくても大丈夫。あなたの金運の流れが再び前進する吉報アリ。大きな買い物は中旬以降が安心です。誰かのために使ったお金が、形を変えて戻りやすい時期でもあります。自然と貯める力が復活。将来のための積み立てのスタートにも最適なとき。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日は、「趣味」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・ランチボックス
○★幸運を引き寄せるヒント
家計ノートをざっくりはじめる。
○第7位 双子座
初旬は、何かと迷いが出やすいものの、21日以降は判断がクリアに。契約や交渉が好転します。スキルの横展開、副業のスタートにも最適なとき。無料より“有料の良質情報”に大きな価値ありそう。迷ったらあなたの直感よりデータ重視で選ぶと、無駄遣いを防げます。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「癒し」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・マグカップ
○★幸運を引き寄せるヒント
サブスクを１つ追加すると収穫あり。
○第6位 山羊座
あなたを取り巻く環境が大きく変化する予感。家や仕事環境への出費が増えそう。家電や家具の買い替えが必要になる模様。少々高くても居心地の良さを重視で選ぶと、後悔がないようです。大きな買い物は中旬以降がおすすめ。また、長期目線の積み立て開始にも最適です。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「自己成長」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・革靴
○★幸運を引き寄せるヒント
計画に名前をつけて。お金が味方になってくれます。
○第5位 牡牛座
上旬は出費が先行しやすいものの、これは未来への種まき。使ったお金は価値ある投資になります。月末、あなたの金運は安定モードへ。必要なものが自然と手に入りやすく、うれしい臨時収入の可能性もアリ。節約よりも、質の良い選択が豊かさを連れてくる1か月。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「心地よいこと」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・天然素材のハンカチ
○★幸運を引き寄せるヒント
心が満ちる選択が、巡り巡って収入の質を高めます。
●第4位〜第1位
○第4位 水瓶座
家庭・拠点・働く環境が整い、仕事への集中力が高まっていきます。収入の流れを整えることに成功。マネーアプリを刷新してみて。お金の流れを可視化すると、あなたの収支をアップさせるGOODなアイディアが生まれそう。友人からの誘いにチャンスが潜んでいます。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「知識」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・メガネ・サングラス
○★幸運を引き寄せるヒント
何気ない日常から、閃きが舞い降りてきます。
○第3位 射手座
あなたの負担が軽くなることで、パフォーマンスも上昇します。ワクワク基準の選択が、最短の金運ルート。あなたの直感的なひらめきが実益につながりやすいとき。副業スタートにも最適です。経験に使ったお金は、生き金となり何倍もの価値になって戻ってくる暗示。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「愛情」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・バックパック
○★幸運を引き寄せるヒント
やりたいことをリスト作成する。
○第2位 獅子座
あなたの才能や個性に光が当たり、本当に力を注ぐべき領域が見えてきます。職場環境やチーム運も整い、サポートが得やすくなる模様。発信したことが収入のきっかけになりやすいとき。見栄のための浪費だけ注意すれば、お金は生きた形として、好循環をはじめます。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「表現」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・写真や絵
○★幸運を引き寄せるヒント
自分の強みを3つ書き出してみて。
○第1位 魚座
おめでとうございます！魅力・存在感が増していきます。自分という名の資産の最大化をすることで、あなたの金運が大きく動くとき。直感に従った使い方が不思議と正解に。好きなことから収入が得られるラッキーな側面も。数字だけでなく、心の満足度を基準にしてみて。
○★ラッキーアクション
・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「再生」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
・パステルカラーの財布
○★幸運を引き寄せるヒント
使う前に“ありがとう”と唱える。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、3月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら
