●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ── 3月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、9月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

○第12位 蠍座 　



あなたのインスピレーションに狂いが生じそう。衝動買いは満足度が低めなので“必要かどうか”を一晩置いて判断を。派手な収入増より、無駄を減らして実質的に楽になる流れ。医療・美容・健康管理への出費は吉〇。後半は仕事の効率化から収入アップの兆しアリ。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「トキメキ」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・入浴剤

○★幸運を引き寄せるヒント

健康と時間の余白が、最高の金運ブースター。

○第11位 乙女座　



あなたのお金との向き合い方に変化がある模様。その結果、無駄を削ぎ落とし、本当に必要なものだけを残すことに成功。節約より“仕組みづくり”が幸運を運んできます。固定費の見直しや支払い方法の変更は〇。月末には、停滞していた入金や交渉が動き出すでしょう。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「信頼」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・白いタオル

○★幸運を引き寄せるヒント

家計のルールを一つだけ決めてみて。

○第10位 牡羊座



幸運に恵まれます。ですが、あなたの行動力が増す分出費は多くなる傾向に。自己投資や新しい挑戦に使ったお金は、未来のリターンとなって返ってくる暗示。衝動買いには注意。月末には、判断力も安定。大きな買い物にも追い風が吹きます。情報と人脈が豊かさの入口に。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「初挑戦」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・新しいスニーカー

○★幸運を引き寄せるヒント

完璧を待たず、最初の一歩を軽く踏み出す。

○第9位 天秤座　



あなたの人間関係が金運を運ぶ1か月となりそう。誰と組むか、どこでお金を使うかが未来を左右します。お金の貸し借りは曖昧にしないことが守りのポイントに。負担が大きく曖昧なものは手放すのが吉。安さより“トータルバランス”を基準に選ぶと満足度が上がります。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「家族」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・鏡

○★幸運を引き寄せるヒント

価格は2択以上で比較する。

●第8位〜第5位
○第8位 蟹座



前半は今一つでも、心配しなくても大丈夫。あなたの金運の流れが再び前進する吉報アリ。大きな買い物は中旬以降が安心です。誰かのために使ったお金が、形を変えて戻りやすい時期でもあります。自然と貯める力が復活。将来のための積み立てのスタートにも最適なとき。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日は、「趣味」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・ランチボックス

○★幸運を引き寄せるヒント

家計ノートをざっくりはじめる。

○第7位 双子座　



初旬は、何かと迷いが出やすいものの、21日以降は判断がクリアに。契約や交渉が好転します。スキルの横展開、副業のスタートにも最適なとき。無料より“有料の良質情報”に大きな価値ありそう。迷ったらあなたの直感よりデータ重視で選ぶと、無駄遣いを防げます。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「癒し」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・マグカップ

○★幸運を引き寄せるヒント

サブスクを１つ追加すると収穫あり。

○第6位 山羊座　



あなたを取り巻く環境が大きく変化する予感。家や仕事環境への出費が増えそう。家電や家具の買い替えが必要になる模様。少々高くても居心地の良さを重視で選ぶと、後悔がないようです。大きな買い物は中旬以降がおすすめ。また、長期目線の積み立て開始にも最適です。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「自己成長」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・革靴

○★幸運を引き寄せるヒント

計画に名前をつけて。お金が味方になってくれます。

○第5位　牡牛座



上旬は出費が先行しやすいものの、これは未来への種まき。使ったお金は価値ある投資になります。月末、あなたの金運は安定モードへ。必要なものが自然と手に入りやすく、うれしい臨時収入の可能性もアリ。節約よりも、質の良い選択が豊かさを連れてくる1か月。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「心地よいこと」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・天然素材のハンカチ

○★幸運を引き寄せるヒント

心が満ちる選択が、巡り巡って収入の質を高めます。

●第4位〜第1位
○第4位 水瓶座　



家庭・拠点・働く環境が整い、仕事への集中力が高まっていきます。収入の流れを整えることに成功。マネーアプリを刷新してみて。お金の流れを可視化すると、あなたの収支をアップさせるGOODなアイディアが生まれそう。友人からの誘いにチャンスが潜んでいます。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「知識」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・メガネ・サングラス

○★幸運を引き寄せるヒント

何気ない日常から、閃きが舞い降りてきます。

○第3位 射手座



あなたの負担が軽くなることで、パフォーマンスも上昇します。ワクワク基準の選択が、最短の金運ルート。あなたの直感的なひらめきが実益につながりやすいとき。副業スタートにも最適です。経験に使ったお金は、生き金となり何倍もの価値になって戻ってくる暗示。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「愛情」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・バックパック

○★幸運を引き寄せるヒント

やりたいことをリスト作成する。

○第2位 獅子座　



あなたの才能や個性に光が当たり、本当に力を注ぐべき領域が見えてきます。職場環境やチーム運も整い、サポートが得やすくなる模様。発信したことが収入のきっかけになりやすいとき。見栄のための浪費だけ注意すれば、お金は生きた形として、好循環をはじめます。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「表現」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・写真や絵

○★幸運を引き寄せるヒント

自分の強みを3つ書き出してみて。

○第1位 魚座



おめでとうございます！魅力・存在感が増していきます。自分という名の資産の最大化をすることで、あなたの金運が大きく動くとき。直感に従った使い方が不思議と正解に。好きなことから収入が得られるラッキーな側面も。数字だけでなく、心の満足度を基準にしてみて。

○★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「再生」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

○★開運アイテム

・パステルカラーの財布

○★幸運を引き寄せるヒント

使う前に“ありがとう”と唱える。

今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、3月をポジティブに迎えましょう。

月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら