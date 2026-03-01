３月３日付で定年引退を迎える美浦の５名の引退調教師への花束贈呈セレモニーが１日、中山競馬場の昼休みにウィナーズサークルで行われた。国枝栄調教師、小西一男調教師、土田稔調教師、根本康広調教師、南田美知雄調教師が出席し、日本調教師会、日本騎手クラブ、家族や関係者からそれぞれ花束を受け取った。

２００２年にカッツミーでラジオたんぱ賞・Ｇ３を制した南田調教師は、騎手時代にホクトヘリオス（１９８６年京成杯３歳Ｓ、函館３歳Ｓ）で重賞を２勝。調教師に転身後はカッツミーなどＪＲＡ重賞３勝をマークした。土日９頭で臨むラストウィークは２８日の中山７Ｒ（４歳上１勝クラス）でマリンバンカーが２着に入った。最終日は５頭を予定している。

南田美知雄調教師「皆さまのおかげで楽しく過ごさせていただきました。私が入った頃はギャンブルの世界で、そこからハイセイコーや、トウショウボーイ、テンポイント、グリーングラスの時代になり、競馬が皆さまに知られるようになってきたと思います。発祥のイギリスでは、競馬は『キングオブスポーツ』と呼ばれています。皆さまファンのおかげで、日本は世界一の『キングオブスポーツ』の競馬会になりました。本当にありがとうございます。今日で私も一線を退きますが、温かく競馬会を見守っていきたいと思いますので、皆さまもよろしくお願い致します」