ハローキティ×サンキューマート♡平成ギャル限定グッズ登場

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマにしたショップ「サンキューマート」から、「ハローキティ」の平成ギャルモチーフ限定アイテムが登場します。日焼けギャル風のハローキティやヒョウ柄、蝶、星モチーフを取り入れたデザインは、どこか懐かしくて今っぽいかわいさが魅力。全品390円（税込429円）という手に取りやすい価格で、毎日のコーデや持ち物に気軽に取り入れられるアイテムがそろいます♡

平成ギャルデザインが登場

今回のシリーズは、ピンク×ブラウンの配色をベースに平成ギャルのムードを表現した全14アイテムのラインナップ。

日焼けしたギャル風のハローキティを中心に、ヒョウ柄や蝶、星モチーフを取り入れたデザインが特徴です。

コーディネートのアクセントになる小物からデイリーに使いやすい雑貨までそろい、どこか懐かしさを感じさせながらも今のファッションにも合わせやすいアイテムになっています。

全商品390円（税込429円）、一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）で購入できるのも魅力です。

使いやすい全14アイテム

ラインナップには、ぬいぐるみヘアゴムやダイカットポーチをはじめ、歯ブラシセットや折り畳みミラーなど日常使いしやすいアイテムがそろいます。

アンクルソックスは足元からさりげなく見えるハローキティがポイントのキュートなデザインで、洗濯ネット2Pはサイズ違いの2枚入りで使い分けしやすい仕様。

折り畳みミラーやリップポーチはコンパクトで持ち歩きにも便利です。ロングヘアクリップはヘアアレンジのアクセントにもぴったりです。

また、スロットキーホルダーはレバーを下げるとスロットが回る遊び心のあるギミック付きで、持ち物を楽しく彩ってくれます。

クリア素材のステッカーは星柄とヒョウ柄の2種類があり、透け感を活かしたデコレーションが楽しめます。

予約・販売情報

公式オンラインショップでは2026年2月26日（木）12:00より先行予約を開始。お届け予定日は各予約ページにて確認できます。各商品上限数に達し次第受付終了となります。

店頭では2026年3月下旬より、サンキューマート各店舗で店舗ごと・アイテムごとに入荷次第販売開始となります。

手軽に楽しむキティ推しグッズ

平成ギャルの世界観をたっぷり詰め込んだ今回の限定シリーズは、懐かしさとトレンド感を同時に楽しめる注目アイテム。全品390円（税込429円）という手軽さも魅力で、思わず集めたくなるかわいさです。

日常使いしやすいアイテムばかりなので、自分用にはもちろん友達とのおそろいにもおすすめ。お気に入りのキティアイテムを見つけてみてください♪