約270万円！ トヨタ“新”「ライズ」登場！ “ちょっとデカイ”「全長4m級ボディ」＆ターボエンジン採用！ スポーティな「GRS」もイイ新モデル尼国でお披露目
スポーティなGRS
トヨタのインドネシア法人は2026年2月6日、インドネシア国際モーターショー（IIMS）に出展し、現地生産のコンパクトSUV「ライズ GRスポーツ」を公開しました。
ライズはダイハツ「ロッキー」のOEM（相手先ブランドによる生産）車として展開されるコンパクトSUVです。
日本でも生産・販売されていますが、インドネシアで生産・販売されているライズは、ボディサイズが全長4030mm×全幅1710mm×全高1635mmと、日本仕様より若干大きめとなっています。また、装飾パーツによって見栄えの向上も図られています。
そんなライズのグレードラインナップのなかで最もスポーティな位置づけとなるのがライズGRスポーツです。今回ショーで公開されたのは改良モデルで、デザインを中心にアップデートが図られています。
エクステリアではフロントバンパースポイラーおよびリアバンパースポイラーのデザインを一新するとともにサイドステッカーを装着。精悍さが一段と増しました。
インテリアにおいてもデザインの一部見直しが図られました。天井部分にあたるヘッドライニングと各ピラーの内張りが、従来のライトグレーからブラックへと変更されました。また、センターコンソールの装飾パネルも従来のシルバーからブラックに変更され、室内全体が引き締まった雰囲気になりました。
パワートレインは1リッター直列3気筒ターボガソリンエンジン（最高出力98馬力、最大トルク140.2Nm）にCVTを組み合わせています。駆動方式はFWDで、4WDの設定はありません。
ショー会場で展示されたボディカラーはホワイトとブラックのツートーンですが、ほかにもブラックやシルバーなどの定番色はもちろん、鮮やかなレッドやイエローなども用意されています。
ライズGRスポーツの価格は2億9210万ルピア（約270万円）からとなっています。
コンパクトSUV市場が拡大を続けるインドネシアにおいて、ライズGRスポーツは、より強い個性を求めるユーザー層に向けた一台であり、今回のアップデートによって、その魅力をいっそう鮮明にした格好です。