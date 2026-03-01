スポーティなGRS

トヨタのインドネシア法人は2026年2月6日、インドネシア国際モーターショー（IIMS）に出展し、現地生産のコンパクトSUV「ライズ GRスポーツ」を公開しました。

ライズはダイハツ「ロッキー」のOEM（相手先ブランドによる生産）車として展開されるコンパクトSUVです。

【画像】超カッコいい！ これが トヨタ“新”「ライズ」です！ 画像で見る（65枚）

日本でも生産・販売されていますが、インドネシアで生産・販売されているライズは、ボディサイズが全長4030mm×全幅1710mm×全高1635mmと、日本仕様より若干大きめとなっています。また、装飾パーツによって見栄えの向上も図られています。

そんなライズのグレードラインナップのなかで最もスポーティな位置づけとなるのがライズGRスポーツです。今回ショーで公開されたのは改良モデルで、デザインを中心にアップデートが図られています。

エクステリアではフロントバンパースポイラーおよびリアバンパースポイラーのデザインを一新するとともにサイドステッカーを装着。精悍さが一段と増しました。

インテリアにおいてもデザインの一部見直しが図られました。天井部分にあたるヘッドライニングと各ピラーの内張りが、従来のライトグレーからブラックへと変更されました。また、センターコンソールの装飾パネルも従来のシルバーからブラックに変更され、室内全体が引き締まった雰囲気になりました。

パワートレインは1リッター直列3気筒ターボガソリンエンジン（最高出力98馬力、最大トルク140.2Nm）にCVTを組み合わせています。駆動方式はFWDで、4WDの設定はありません。

ショー会場で展示されたボディカラーはホワイトとブラックのツートーンですが、ほかにもブラックやシルバーなどの定番色はもちろん、鮮やかなレッドやイエローなども用意されています。

ライズGRスポーツの価格は2億9210万ルピア（約270万円）からとなっています。

コンパクトSUV市場が拡大を続けるインドネシアにおいて、ライズGRスポーツは、より強い個性を求めるユーザー層に向けた一台であり、今回のアップデートによって、その魅力をいっそう鮮明にした格好です。