「ディズニー UT／オーバーサイズフィット」（税込 1990円）

　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、ディズニーキャラクターのアートを施した新作のTシャツコレクションを、3月2日（月）から、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】アリエル＆フランダーも登場！　ディズニー×ユニクロ「UT」新作一覧

■全4種

　今回登場するのは、ディズニーキャラクターの毎日を彩る魅力的なデザインと心温まるメッセージをつめ込んだTシャツコレクション。

　ラインナップは全4種。例えば、「LET ME SLEEP ON IT」のメッセージにビーチチェアで一休みするミッキーマウスのイラストを添えた1枚は、忙しさで緊張する心をそっとほぐしてくれるような、優しさを感じる仕上がりになっている。

　また、チップとデール、アリエルとフランダー、くまのプーさんのデザインも用意。それぞれにあしらわれた温もりを感じるメッセージが、晴れやかな気分にしてくれそうだ。