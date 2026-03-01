ディズニー×ユニクロ「UT」コレクションに新作！ 心温まるメッセージをデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、ディズニーキャラクターのアートを施した新作のTシャツコレクションを、3月2日（月）から、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】アリエル＆フランダーも登場！ ディズニー×ユニクロ「UT」新作一覧
■全4種
今回登場するのは、ディズニーキャラクターの毎日を彩る魅力的なデザインと心温まるメッセージをつめ込んだTシャツコレクション。
ラインナップは全4種。例えば、「LET ME SLEEP ON IT」のメッセージにビーチチェアで一休みするミッキーマウスのイラストを添えた1枚は、忙しさで緊張する心をそっとほぐしてくれるような、優しさを感じる仕上がりになっている。
また、チップとデール、アリエルとフランダー、くまのプーさんのデザインも用意。それぞれにあしらわれた温もりを感じるメッセージが、晴れやかな気分にしてくれそうだ。
