キスマイ藤ヶ谷太輔、JO1・トラジャメンバーとディズニー満喫 貴重な交流に反響殺到「胸熱すぎる」「想像以上に仲良し」
【モデルプレス＝2026/03/01】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が2月28日、自身のInstagramを更新。グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の金城碧海・Travis Japanの七五三掛龍也とディズニーランドに訪れたことを報告した。
この日、藤ヶ谷は「しめ、スカイと！！」とディズニーランドでのオフショットを複数枚公開。カチューシャをつけ、パークを満喫する仲睦まじい様子を披露している。また、「次は、わた、プリン、も一緒に行きたいね」とKis-My-Ft2の横尾渉、なにわ男子の大橋和也の名前もつづっていた。
藤ヶ谷と金城はテレビ朝日系バラエティ「10万円でできるかな」（毎週月曜よる8時〜）で度々共演しており、過去には藤ヶ谷、金城、七五三掛、大橋の4人で食事会へ行ったことも報告している。
この投稿には「貴重なオフショットありがとう」「推しと推しがディズニー行ってて感激」「現実だなんて信じられない」「想像以上に仲良し」「楽しそうなのが伝わる」「胸熱すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆藤ヶ谷太輔・金城碧海・七五三掛龍也でディズニー満喫
◆藤ヶ谷太輔の投稿に反響
