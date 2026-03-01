佐藤浩市＆寛一郎、親子共演が話題 2ショットに「そっくり」「圧倒的オーラ」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】俳優の佐藤浩市と寛一郎が2月28日までに、雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）のInstagramに登場。親子で表紙を飾り、注目が集まっている。
【写真】65歳ベテラン俳優「そっくり」29歳イケメン息子との2ショット
2月28日発売の雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）4月号の表紙を飾る佐藤と、その息子で俳優の寛一郎。投稿では、シックな衣装姿の親子が並ぶコメント動画が公開されている。寛一郎は「いい撮影だったんじゃないですか」と語り、以前も親子を撮影したフォトグラファーの操上和美氏による撮影であったことを明かした。今年30歳を迎える寛一郎にとって記念になる撮影だったと語っている。
この投稿には「なんてかっこいい親子」「圧倒的なオーラを感じる」「レア」「そっくり」「渋くてカッコ良すぎる」「ちょっと照れ臭そうな感じがたまらない」「絵になる父子」「豪華すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】65歳ベテラン俳優「そっくり」29歳イケメン息子との2ショット
◆佐藤浩市＆寛一郎、親子共演
2月28日発売の雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）4月号の表紙を飾る佐藤と、その息子で俳優の寛一郎。投稿では、シックな衣装姿の親子が並ぶコメント動画が公開されている。寛一郎は「いい撮影だったんじゃないですか」と語り、以前も親子を撮影したフォトグラファーの操上和美氏による撮影であったことを明かした。今年30歳を迎える寛一郎にとって記念になる撮影だったと語っている。
◆佐藤浩市＆寛一郎の親子共演に反響
この投稿には「なんてかっこいい親子」「圧倒的なオーラを感じる」「レア」「そっくり」「渋くてカッコ良すぎる」「ちょっと照れ臭そうな感じがたまらない」「絵になる父子」「豪華すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】