3月弥生、さっそく3日ひな祭りに南岸低気圧がやってくるでしょう。

今回の南岸低気圧は、北陸地方にも影響がありそうです。

平野部は雨でも山間部は雪になるでしょう。

福井県から富山県にかけては雨に注意、富山県から新潟県の山沿いでは雪に注意が必要です。

平野部は雪がないからと油断せずに、山沿いや峠越えの道を行く際は、最新の気象状況を確認してください。

ひな祭り 平野は雨、山は雪に注意

3日(火)は、低気圧が本州南岸を進む見込みです。今回の南岸低気圧北陸地方への影響がありそうです。平野部は雨、山間部は雪に注意が必要です。

雨は福井県から富山県にかけてまとまった雨になりそうです。

一方、富山県から新潟県の山間部は雪に注意が必要です。平野部は雨だからと油断せずに、山沿いや峠越えの道路には積雪の可能性があります。最新の気象状況を確認ください。

先日、スキー場でなだれが発生しました。新雪のなだれにも注意ください。

前線を伴った低気圧が本州上を進む。

2日(月)東シナ海に発生した前線を伴った低気圧が東に進むでしょう。

3日(火)低気圧は、本州の南岸を進む見込みです。

この低気圧は、北側にも気圧の谷があり北陸地方まで影響しそうです。

4日(水)低気圧は関東沖を日本の東に離れていくでしょう。

今週は短い周期で天気が変わる

周期的に天気が変わるでしょう。3日に予想される雨のあと、次に雨となるのは7日(土)で日本海の低気圧から伸びる前線が通過する見込みです。通過後は、寒気が入り冬型の気圧配置になるでしょう。

次週は冬の天気に戻りそう

9日(月)から週の前半は、冬型の気圧配置が続きそうです。山沿いは雪で積雪がありそうですので注意してください。

冬用タイヤはまだ変えない方がよさそうです。

週の後半も気圧の谷の影響で雲の多い天気が続きそうです。