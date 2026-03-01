◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が日本人トップの２時間５分５９秒で１２位、前日本記録保持者の鈴木健吾は２時間６分９秒で１３位だった。“新旧対決”は大迫の勝利となった。レース後、一騎打ちを振り返った鈴木は「胸を借りるっていうつもりで、最後、負けたくないなっていう思いで走っていました。地力がまずは足りないと感じた」と話した。

終盤まで同じ集団でレースを進めた２人。大迫が鈴木に給水を渡して上げる場面もあり、レース後、鈴木は「ありがとうございました」と大迫と力強い握手。「感謝しかないです」と笑顔で話した。

昨年１０月に富士通を退社し、独立後の初マラソンだった鈴木。練習について大迫から助言をもらうこともあったと言い、「年齢を重ねていく中で、大迫さんも練習をリニューアルしていったということを聞きました。私も過去の練習ばかりにすがるのではなく、今の体と対話をしながらやっていくべきだなと思います」と先輩のアドバイスを胸に日々、自身と向き合いながら成長を続けていた。

東京マラソンは定刻の午前９時１０分にスタート。大迫と鈴木は序盤、工藤慎作（早大）らも含めた日本人集団に着実について冷静にレースを進めた。一般参加の橋本龍一（プレス工業）が果敢に飛び出して独走を続けていたが、約３２キロで吸収した。約３５キロからは日本人トップを鈴木と争う“新旧対決”が実現。最後にグンと抜け出した大迫が勝ちきった。