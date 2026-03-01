◆報知新聞社後援 東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）

昨年大会の覇者、タデセ・タケレ（２３）＝エチオピア＝がゴール直前までの大混戦を２時間３分３７秒で制し、連覇を果たした。

昨年１２月のバレンシアマラソンで３度目の日本記録（２時間４分５５秒）をマークした大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本人トップの１２位。前日本記録で現歴代２位（２時間４分５６秒）の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝は、大迫とのデッドヒートに惜敗したが、２時間６分９秒で日本人２位の全体１３位と踏ん張った。「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（３年）は２時間７分３４秒で日本人５位の全体２０位でゴールした。

今大会では、日本人６位以内で２時間９分以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得。また、２８年ロス五輪から新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに代表に内定する。

鈴木は昨年１０月、実業団の富士通を退社し、プロランナーに転向。日本人２位と健闘して、健在をアピールした。愛妻の一山麻緒さん（２８）＝２０２１年東京五輪女子マラソン８位入賞＝と愛犬に出迎えられ、満面の笑みを見せた。「まずはＭＧＣ出場権を獲得しないと新しいスタートを切れない、と思っていました。何とかまとめられて良かった」と鈴木はほっとした表情で４２・１９５キロを振り返った。