◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・ユース・スマッシュ 最終日（１日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール １日＝宮下京香】女子シングルスの１５歳以下の部の決勝が行われ、１２歳の松島美空（田阪卓研）が、１４歳の中国選手を４―１で破り、頂点に立った。「めっちゃうれしい。自分のサーブを効かせることができて、サーブからの得点率が高かったので良かったと思います」と笑顔がはじけた。

７点先取制で行われ、松島は第１ゲーム（Ｇ）こそ６―７で落としたが、第２Ｇからサーブ、サーブ３球目攻撃で得点を重ねた。ラリーになっても力負けせず、課題のフォアでも力強く打ち抜いた。逆転勝利でベンチの母とハグで喜びを分かち合った。１５歳以下の部では世界ランク１位で迎えたが「『優勝しないとやばいんちゃう？』とか最初はプレッシャーがあったけど、父や母から『そんなプレッシャーはいらんし、みんな強いからただ向かっていくだけやで』と言われた。向かっていくだけでした」と強い気持ちで挑めた。

ただ、今大会の１９歳以下の部では、準決勝で台湾選手に３―１から３Ｇを連取されて逆転負け。「悔しい思いしかない。この試合を経験として学べたので、メンタルを強化したいです」と成長を誓った。

小学校を卒業後は地元・京都を離れ、男子シングルスで全日本選手権連覇した兄・輝空（そら、１８）がいる神奈川に練習拠点を移す。「これから海外の試合だったり、国内の試合でも全て優勝して、ユース五輪に出て、シングルスで金メダルを取れるように頑張りたい」と決意を新たにした。