「本当に大丈夫ですか？」と念を押して当日を迎えたのに、あっさり友だちとの食事を優先するお義母さん。 しかもまったく悪びれる様子なく…

自分との約束の優先順位が低いのだと感じてしまいますよね。

ふつうは奥さん側の反応になると思いますが、旦那さんはなぜ怒らない!?

【まんが】気分屋すぎる義母

(ウーマンエキサイト編集部)