『クレヨンしんちゃん』をいつでもどこでも楽しむことができる公式アニメ視聴サービス「クレヨンしんちゃん ぶりぶりCLUB（クラブ）」。

3月1日（日）より、同サービスがさらに便利に使いやすく進化し、専用iOSアプリでのサービス提供を開始することが決定した。

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

「クレヨンしんちゃんぶりぶりCLUB」最大の特徴は、月額550円（税込）でテレビアニメ2300話以上のおはなしが見放題であること。

人気のおはなしや懐かしのおはなしを毎週配信ラインナップに追加しており、どこよりも多い配信数を誇る、テレビアニメ『クレヨンしんちゃん』専門の動画視聴サービスだ。

さらに“キャラクター別”や“放送年代別”におはなしを選んで視聴できるのも魅力。「あの懐かしの名作をもう一度見たい！」「お気に入りのキャラの登場回をまとめて見たい！」といった願いを叶えてくれる。

また、アニメ本編だけでなく、「ぶりぶりCLUB」でしか見られない会員限定コンテンツも。現在配信中の「オープニング映像のここ観て〜！制作陣がはちゃめちゃわちゃっと徹底解説」など、アニメ制作陣による制作秘話や裏話が聞ける特別企画も配信している。

そんな「クレヨンしんちゃんぶりぶりCLUB」が専用iOSアプリでのサービス提供をスタート。

今回提供するiOSアプリを使えば、iPhoneやiPad端末でこれまでよりも簡単に「クレヨンしんちゃんぶりぶりCLUB」を利用することが可能になる。

カテゴリ別の連続再生や、マイリストに登録したおはなしの連続再生にも対応。子どもにも安心して見せられる動画見放題サービスとなっている。

◆今なら2週間無料でお試し可能！お得な年間パックも

iOSアプリのサービス提供開始を記念して、3月31日（火）までの期間限定で、アプリ経由で新規会員登録すると2週間無料で「クレヨンしんちゃんぶりぶりCLUB」をお試しできるキャンペーンも開催される。

さらに、iOSアプリでは「年間お得パック」という料金プランも新登場。5,500円（税込）で1年間「クレヨンしんちゃんぶりぶりCLUB」を楽しめ、月額プランよりも2カ月分お得なプランとなっている。