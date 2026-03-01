「誤解を招く表現があった」社長の言動が波紋…J２山形、週刊誌報道を受けて謝罪。「重く受け止めております」
J２のモンテディオ山形は２月28日、一部週刊誌で報じられた代表取締役社長を務める相田健太郎氏の言動について、声明を発表した。
クラブによると、同日付の「週刊文春電子版」において、山形の代表取締役社長に関する記事が掲載された。山形はこれを受け「今回の報道により、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、全35市町村のホームタウン関係者様、そしてモンテディオ山形に関わる全ての皆様に多大なるご心配をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて、記事で報道されている内容が事実であると認めた。
「当該記事に記載された取材対応時の言動につきまして、真意とは異なる誤解を招く表現があったことは事実であり、弊社として重く受け止めております」
最後には「弊社といたしましては、今後このような事態が二度と発生しないよう、社内規定の再整備および内部統制の強化を図るとともに、役員・従業員のコンプライアンス意識の徹底に努めてまいる所存です」としている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
