ReoNaが故郷・奄美を唄った新曲「結々の唄」YouTube Editを先行公開！奄美大島凱旋フリーライブではYouTube LIVE生配信も実施

ReoNaが故郷・奄美大島での凱旋フリーライブに先駆け、新曲「結々の唄」のYouTubeエディットバージョンを公開した。

■ReoNaがシマの人たちの暖かさと奄美大島への想いを唄い紡ぐ

3月7日に故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』開催を控えるReoNa。それに先駆けて奄美をテーマにした新曲「結々の唄」のYouTubeエディットバージョンが現在公開中だ。

タイトルの“結々”は奄美大島の“結（ゆい）の精神”から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲に仕上がっている。

「結々の唄」は、3月7日より各配信サービスにて配信リリースされる。配信開始に先駆けて公開されたYouTube Editは、本楽曲の世界観を先行して届ける映像コンテンツとなっており、奄美大島の海や自然の風景が印象的に映し出され、楽曲の空気感と重なる、島ならではの景色が随所に収められている。

さらに、ReoNaが島の人々とふれあい、言葉を交わす様子も収められており、故郷・奄美で過ごす時間の一端が感じられる映像となっている。

■奄美大島でのフリーライブはYouTube LIVEでの同時生配信も決定

3月7日に開催される『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』は入場無料で開催され、さらにYouTube LIVEでの同時生配信されることも決定。国内外からリアルタイムで視聴可能だ（※一部有料エリアは既にチケット完売済）。

現地来場が難しいファンにとっても参加可能な形での開催となるため、ぜひともこの貴重な生配信をリアルタイムで体感してほしい。なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイムのみでの視聴となるため、事前にYouTubeでの通知設定をお勧めする。

さらに、海外ファン向けに配信スタート時間をまとめた画像も公開されている。国内外からリアルタイムで参加可能な公演となるので、海外ファンも必見だ。

■ReoNa コメント

■リリース情報

2026.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「結々の唄」

■ライブ情報

『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』

03/07（土）鹿児島・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

『ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-』

07/19（日）大阪・Zepp Namba

07/20（月）福岡・DRUM LOGOS

07/25（土）東京・Zepp Haneda

08/08（土）愛知・Zepp Nagoya

08/10（月）宮城・仙台 Rensa

08/21（金）北海道・PENNY LANE

