ものまねタレントで歌手の松浦航大（32）が1日、公式サイトを更新。所属事務所「ビクターミュージックアーツ株式会社」を2月末をもって退社したことを報告した。

「いつも応援ありがとうございます。この度、2026年2月28日を以て、ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了となりましたのでお知らせ致します」と報告。「2021年よりお世話になり支えてくださったビクターの皆様、多くの関係者の皆様、また輝かしい歩みを共に応援してくださった多くのファンの皆様に改めて心より感謝申し上げます」と感謝の言葉をつづった。オフィシャルファンクラブ「Giraffic Park」は引き続き継続するという。

サイトには松浦本人の言葉も掲載。「いつも応援ありがとうございます」と書き出し、「入った当時はSNSで広がりたてでまだ芸能について右も左もわからずどのように活動を進めるべきか迷っていて不安の中一緒に歩んで下さったビクターさんには感謝でいっぱいです」と感謝した。

「今後はフリーとして活動していきますのでより一層気を引き締めて誠心誠意歌ってまいります」と決意。「引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

松浦はYouTubeでものまね歌唱動画を公開し、話題に。2020年にフジテレビ「ものまね王座決定戦」に初出場で初優勝。フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」では初出演で10レンチャンを達成し、今年1月には番組初の鬼ハードモード制覇を達成した。ものまねレパートリーは米津玄師、平井堅、玉置浩二ら。