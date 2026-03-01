女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は2日、第106話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

松野トキ（郄石あかり）は「リテラシーアシスタント（創作活動の手助け役）」としてレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、英語が上手なラン（蓮佛美沙子）からお茶会に招待され、勉強のコツを教えてもらう。家でも、錦織丈（杉田雷麟）や正木清一（日高由起刀）がトキの勉強に付き合う。その折、イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）からヘブンに手紙が届く。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。