野球日本代表・侍ジャパンの牧秀悟選手が、大谷翔平選手とのやりとりやパフォーマンスについて語りました。

2日から京セラドームで行う強化試合を控える侍ジャパン。牧選手は2月28日に行われた中日との壮行試合・2試合目で、先制弾含む2打数1安打2打点の躍動を見せました。この試合では「次の大阪からは本格的になってくるというところで1つ、1本強い打球を打てるようにとテーマに掲げていた」ということで、言葉通りの豪快な一発も放ちました。

前回のWBCでも大谷翔平選手とチームメートとしてプレーした牧選手。名古屋から合流した大谷選手が自身のインスタグラムで牧選手の動画を公開したり、練習中にも肩に顎を置く様子を見せるなど、その仲の良さを感じさせます。インスタグラムでの動画公開について牧選手は「盗撮です」と笑顔。さらに「まさか何百万人(のフォロワーが)いるインスタに載せられるとは思わなかったですけど。なんというんですかね、うれしいんだか、なんというか。記録用だと思っていたんですけど、まさか」と驚いた様子をのぞかせました。

今回がWBCへの初選出となる選手も多く、大谷選手などのメジャーリーガーとの”架け橋“にもなりたいと語った牧選手。そんな牧選手は、3年前のWBCで大谷選手に圧倒されたそうで「前回は同じ打ち方をすれば飛ぶんじゃないかと安易な考えで、同じように打ったりもしていたんですけど。そこはまたタイプも違うと思いますし、そこはいい反省もあったので」と振り返ります。今でも多くの刺激を受けるそうですが「どう身体を使っているのか、自分に合うものを厳選して盗めたらなと思っています」と語りました。

そんな前回大会では“ペッパーミル”のパフォーマンスが話題に。牧選手は森下翔太選手とパフォーマンスを模索中だそうで「なかなかハマらないですね。やっぱりパフォーマンス考えるのは難しいなと思ったので、みんなでいいのを出し合えればいいなと思います」と明かしました。