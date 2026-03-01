爆笑問題太田光（60）が1日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相の発言について、衆院選の選挙特番で自分に投げ掛けられた言葉を使ってジョークを飛ばした。

番組では、高市首相が自民党の衆院議員に当選祝いとして配った1人約3万円分のカタログギフトの問題について、国会で釈明した様子を報じた。太田は「高市総理ね」と相方の田中裕二に語りかけると「配ったとされるカタログ。総額いくらかって聞かれて、3万円×315人分って言って。私、算数苦手なもんで、いったいいくらになるのか、よく分からなかった。あの答えた方は、私に対して『いじわるやなぁ』と」と自分が生放送で高市氏に投げられた言葉をカメラ目線で返して、オチをつけた。

田中は「うるせーな、おまえは。何回言うんだ、それを」とツッコミを入れた。太田はさらにカメラ目線で「今年の流行語大賞で」とボケた。田中は「狙えねぇよ」と返した。

出演者では、元自民党の幹事長だった石原伸晃氏が大爆笑していた。2月8日の衆院選投開票の生中継でTBSの選挙特番で司会を務めた太田が質問をした高市氏に「いじわるな質問やなぁ」と同じことを言われていた。