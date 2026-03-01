黒より断然“ブラウン”かも！【グローバルワーク】40・50代の時短コーデに♡「上品セットアップ」

おしゃれ見えしながら時短も叶えたいなら、コーデが即完成する「セットアップアイテム」がおすすめ。定番の黒もいいけれど、上品に今っぽさを取り入れるならトレンドの「ブラウン」を選ぶのが正解かも。今回は大人女性に似合う【グローバルワーク】の「上品セットアップ」をご紹介。オンオフ使いやすいブラウンのアイテムは、お値段以上に活躍しそうです。

春先まで着られるニットのセットアップ

【グローバルワーク】「アンチピリングなめらかSET UP」\3,995（税込・セール価格）

こっくりとしたブラウンのセーターとナロースカートがセットになったアイテム。目の詰まったニット生地で、春先まで着られそう。セーターの配色ラインがコーデのさりげないアクセントに。ストンと落ちるIラインシルエットのスカートはきれい見えをサポートします。スタッフさんのようにレースのインナーを覗かせてフェミニンに仕上げるのも◎

通勤コーデにもぴったりのきれいめセットアップ

【グローバルワーク】「ダブルジャケット」\8,990（税込）、「ストレートパンツ」\5,490（税込）

クラシカルなダブルジャケットは、通勤のきれいめコーデにぴったり。ウエストがさり気なくシェイプしているので、すっきり着られるのが嬉しいポイント。深めのブラウンなら、ミドル世代の上品見えに一役買ってくれそうです。同素材のストレートパンツを組み合わせれば、ハンサムな雰囲気の着こなしに。トレンドカラーである淡いブルーのインナーで、差し色をプラスするのも垢抜けのコツ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M