心ときめく春の足元。甘さとモードが絶妙に溶け合う大人可愛い【春シューズ】

春の装いに軽やかな華やぎを添える、最新の大人可愛いシューズを厳選。【ロンハーマン】別注の【レペット】や、繊細なチュールが目を惹くドット柄バレエシューズ、雨の日も心強い晴雨兼用のメリージェーンなど、デザイン性と機能性を兼ね備えた、心ときめくシューズが勢揃いしました。

【RHC ロンハーマン】初コラボ！ 【レペット】のアーカイブカラーで蘇る「サンドリオン」

「ballet shoes」各\67,600

【レペット】と【RHC ロンハーマン】初となるスペシャルなコラボが実現。【レペット】の定番モデル「サンドリオン」を、アーカイブの限定カラーから厳選されたチャコールグレー、ピンク、ダークネイビー、ベージュ、そしてオンラインストア限定の鮮やかなブルーの特別な5色を纏わせています。

【ユナイテッドアローズ】チュールからのぞく素肌に春を感じて。大人可愛いを更新するドットバレエ

「ドット バレエシューズ」各\20,900

軽やかなチュール素材にワントーンでまとめた控えめなドット柄が、甘くなりすぎず上品でエレガントな抜け感を演出するバレエシューズ。パイピングは天然皮革を使用し、足になじむ履き心地のよさも魅力。

【フリークス ストア】雨の日もお洒落を諦めない！ 最旬チャンキーメリージェーン

「晴雨兼用 チャンキー メリージェーン」各\6,996

今シーズンの足元は、程よいボリュームソールでモードにキメるのが正解！ トレンド感抜群なうえ、雨の日にも対応できる優秀素材を使用しているので、急な天候の変化も怖くありません。安定感のある履き心地を叶えるストラップ付きで、たくさん歩く日も安心。

履くだけで気分が上がる、とっておきの春シューズ。お気に入りの一足を味方につけて、大人可愛い足元で、新しい季節を軽やかに歩き出しませんか。

※価格はすべて税込みです