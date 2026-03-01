行方不明になっていた高齢男性を発見・保護したとして、千葉県警千葉北署は、嘱託警察犬のジャーマンシェパード「ヴァルド オブ アウトサイダー」（オス、６歳）と、訓練士の半貫由季さん（５９）に感謝状を贈った。

ヴァルド君と半貫さんは１月１日夜、家族から行方不明の届け出が出されていた９０歳代男性の捜索要請を受け、同日午後７時過ぎに捜索を開始。枕のにおいを手がかりに、まもなく近くの公園でしゃがみ込んでいた男性を発見した。男性の命に別条はなかった。

ヴァルド君が嘱託警察犬となったのは昨年４月。行方不明者を発見するのは初めてで、男性を見つけると「仕事をやりきった」という満足げな表情をしていたという。

贈呈式では大丸範雄署長に骨形のおやつを手渡され、うれしそうに尻尾を振っていた。大丸署長は「この季節は低体温症で身動きが取れなくなる高齢者もいる。今後も協力をお願いしたい」と感謝した。

また同時に、「電話ｄｅ詐欺」の被害を防いだとして、野村証券千葉支店ウェルス・マネジメント課の塩塚俊太課長（３９）と大木友貴課長代理（３２）にも感謝状が贈呈された。大丸署長は昨年の管内での被害額が２億円を超えたことに触れ、「被害を防いでくれたことに感謝したい」と話した。