放浪中の青年は、なぜ「殺人犯」にされたのか。少女殺害事件の捜査線上に浮かんだのは、前科歴のある1人の男だった。

「前科者」のレッテルを貼られ

3歳のころに脳症にかかって軽度の知能の遅れがあり、学校では仲間はずれ。小学校の学籍簿には「精神的に劣る。何事も原始的の観あり、永続性なし。性温良なり、教師の命によく服従す」とあった。次第に学校をさぼって仲間と空き巣を働くようになり、卒業後は神奈川県川崎市の工場へ旋盤工の見習いとして勤務したが、3ヶ月で島田市に戻り終戦を迎える。

その後、友人と野菜や鶏を盗んで捕まり、1946年11月、懲役1年以上3年の不定期判決を受け、松本少年院に送致。1ヶ月後、八王子少年院に移され、防火用水に投身自殺を企てたが未遂、刑の執行停止によって実家に戻った。

それからはしばらく土木会社、土建会社に勤めたものの、またも窃盗を働き懲役8ヶ月の刑を受け静岡刑務所に。ここでも自殺未遂を起こし刑執行停止となるも、分裂症と診断され精神科病院に1年間入院。退院後は静岡刑務所に戻され、府中刑務所に移され服役。釈放されたのは事件が起きる8ヶ月前の1953年7月で、以降は「前科者」のレッテルを張られ、定職に就かず各地を放浪していたらしい。

「神社の賽銭を盗んだ」ことを自白したら…

5月25日、任意の事情聴取のなかで神社の賽銭を盗んだことを自白したため窃盗容疑で逮捕。翌26日、いったん釈放される。これは犯人の似顔絵とはとても似つかなかったからであろうと思われ、赤堀さんのことを久子ちゃん殺害犯と目星を付けていた新聞各紙も「赤堀はシロか」と報じた。

しかし、3日後の28日、再び賽銭泥棒の容疑で逮捕。これは典型的な別件逮捕で、警察は島田署や署長官舎の8畳間などで久子ちゃん殺害について厳しく追及する。

最初に聞かれたのは、事件当日3月10日のアリバイだった。が、当時放浪の身で、しかも2ヶ月以上前のことなど覚えがない。それでも細い記憶を辿ったところ、事件当時、神奈川県平塚市あたりの神社でボヤ騒ぎを起こして警察に調べられたことを思い出した。が、警察が平塚署に照会したところ、「そのような事実はない」との返答。

もしかしたら東京の上野にいたかもしれないと言ったものの、結局、アリバイはないと断定されてしまう。

拷問のような取り調べ

そこから拷問と言うべき取り調べが始まる。

後の赤堀さんの証言によれば、「8人の刑事が目の前で子供を連れ出すところや強姦する格好を手まねや身振りで教えてくれ、そんなことは知らないと言うと、かんかんに怒り、両手で首を絞めつけたり、両腕を掴んで逆にねじったりした。便所にも行かせてくれず、調べ中に一回小便をもらしてしまって、下着がグジョグジョになってしまったことがあった」そうだ。

赤堀さんはこうした過酷な取り調べに耐えきれず、30日、強要されるまま犯行を認める。警察が作成した自白調書には次のような文言が並んでいた。

〈久子ちゃんの上に乗りかかって姦淫し、その結果同女に外陰部裂創等の傷害を負わせたが、同女がなおも泣き叫んで抵抗し、意のままにならないのでひどく立腹し、同女を殺害して犯行の発覚を免れようと決意し、付近にあった拳大の変形三角形の石を右手に持って同女の胸部を数回強打し、両手で同女の頸部を強く絞めつけ、窒息死させた〉

自供を受け、警察は誘拐･殺人･強姦容疑などで赤堀さんを逮捕。6月17日、静岡地検が起訴する。

裁判は1954年7月2日から静岡地裁で始まった。赤堀被告は「警察官に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件に関していかなる関与もしていない、無実である」と起訴事実を全面的に否認。

弁護側も「物的証拠はなく、事件当日に被告が島田市にいなかったことは明らか」として無実を訴えた。そこで同地裁は、財田川事件にも関わった東京大学教授の古畑種基に被害者の殺害方法について再鑑定を依頼する。

というのも、赤堀被告の警察での自白が、被害者の遺体の解剖を行った県警の監察医・鈴木完夫の鑑定書と整合性が取れなかったからだ。

自白では、女児に対する最初の危害は強姦で、その際に女児は泣き叫びながら暴れた。近くにあった石を拾って女児の左胸に力いっぱい打ちつけたところ、泣き声がやみ、目を閉じたので、「いっそ殺してしまえ」と思い、首を絞めた、とある。

一方、鈴木鑑定によれば、被害女児の左胸部の傷は生活反応がなく死後のもので、自白と矛盾していた。また同鑑定は、外陰部の傷についても、周囲に生活反応がほとんどなく、付近に外傷が認められず、この傷が生じたときに女児の抵抗はほとんどなかったとしていた。

対して古畑鑑定では、胸部の傷は生前のものであるとし、被害者は「まず押し倒されて姦淫され、胸部を鈍体をもって殴打され、次に頸部を手でもって扼殺されて死亡するに至った」と、自白に合うように犯行の順序が説明された。

判決は…

古畑教授は後に多くの冤罪に荷担した「検察の御用学者」と見なされているが、静岡地裁は古畑鑑定によって科学的裏付けが取れたものと判断。赤堀被告のアリバイ主張を退けるとともに、「軽度の知能障害があり、精神病の前歴と放浪傾向がある」同被告が、捜査段階の自供を翻したのは信用性に欠けるとして、1958年5月23日、死刑判決を言い渡す。

その後、東京高裁と最高裁もそれぞれ控訴と上告を棄却し、1960年12月26日、刑が確定する。

一度は死刑囚になったが…

確定死刑囚となっても赤堀さんは無実を訴え、弁護人を介して1966年4月までに3回再審請求を行うが、いずれも却下。1969年5月に出された第4次請求も静岡地裁により1977年3月に棄却されたものの、これを不服として起こした弁護側の即時抗告に対して、東京高裁は1983年5月23日、審理を地裁に差し戻す決定を下す。

ここで弁護側は、有罪・死刑の決め手となった古畑鑑定を否定する複数の新たな鑑定を新証拠として提出。静岡地裁は検察側・弁護人側から提出された双方の鑑定結果を吟味したうえで「死刑囚・赤堀の自白は被害者の遺体胸部の傷の状況から信用性・真実性に疑問がある」などを理由に1986年3月30日、再審開始・死刑の執行停止を決定する。

検察の即時抗告も東京高裁は1987年（昭和62年）3月25日にこれを退け、検察側が特別抗告しなかったことで、ついに再審開始が確定した。

再審は1987年10月19日に静岡地裁で始まり、計12回の再審公判で検察側・弁護人側の双方がそれぞれ法医学者を証人尋問した他、21点の証拠が提出され、改めて「自白の信用性・被害者の傷」などについて証拠調べが行われた。そして1989年1月31日、判決公判で出された結論は無罪。判決は、胸部の傷は石で殴られたものとみるには疑問があり、自白はいくつかの客観的事実に反し信用性は低いと認定したうえで、自白調書以外には、被告人と犯行を結びつける証拠はないと断じていた。

同日、静岡刑務所拘置監に収監されていた赤堀さんが34年8ヶ月ぶりに釈放される。静岡地検は控訴を断念したことで2月15日に無罪が確定。

同月27日、静岡地裁は刑事補償法に基づき、赤堀さんに1億1千7万9千200円（1954年5月28日に別件逮捕されてから釈放されるまでの1万2千668日×刑事補償法第4条で規定された補償金の1日最高額である9千400円）を支払う決定を下した。

その後、赤堀さんは…

晴れて自由の身となった赤堀さんは、名古屋市に居を定め、同様に再審無罪を勝ち取った免田栄さんらと集会に参加するなど、無罪を訴える元死刑囚らの支援活動に奔走。

晩年の2019年6月には、支援者や弁護士らが、冤罪のない社会の実現に向けた再審法制定・死刑廃止を求める「島田アピール」を呼びかけ、法相や首相に提出した。その際の記者会見で赤堀さんの近況が映像で流され、当時再審請求をしていた袴田巌さんに対して書いた「袴田さん、命を大切に」のメッセージが披露された。

2024年（令和6年）2月22日、名古屋市内の介護施設で死去。享年94だった。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））