◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)

東京マラソンに出場した大迫傑選手(34歳、LI-NING)が2時間5分59秒の全体12位で日本人トップフィニッシュ。終盤は鈴木健吾選手(30歳、横浜市陸上競技協会)との新旧日本記録保持者対決を制しました。

大迫選手は昨年12月にバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録をマーク。鈴木選手が2021年に記録した従来の記録を1秒更新しました。

それからわずか3か月でのレース。「全体としてはそんなによくない順位だったんですけれど、12月からの間3か月のレースとしては、しっかりと気持ちを入れて、最後まで走り切れてんじゃないかと思います。熱い中、頑張ることができた」と振り返りました。

終盤は鈴木選手との日本人トップ争い。40キロで先に鈴木選手が仕掛けますが、41キロ付近で大迫選手が抜き返し、10秒先にフィニッシュしました。

大会前には「数日、コロラドの自宅に何日か滞在してもらって、非常に新鮮で。同じトレーニングもしましたし、同じお酒も交わして、いろんな会話ができた」と新旧日本記録保持者2人の交流を明かしており、「結果的に日本人1番、2番というところで、最近関係を深めているのでうれしいです」と話しました。

また、「今後も僕と健吾のみならず、まだまだ若いアスリートと一緒に頑張っていきたい」とコメント。日本マラソン界を引っ張る34歳が力強く語りました。