人気日本人女子レスラーへの“嫉妬”が止まらない女子レポーターがついに実力行使に踏み切った。巧妙かつ情熱的なパロディ動画でファンを楽しませている。

【映像】美女レポーターが日本人女子を“ぶん回す”爆笑動画

世界最高峰のプロレス興行「WWE」にてレポーターを務めるキャシー・ケリーが日本時間2月23日、自身のインスタグラムを更新。WWE日本人スーパースター、イヨ・スカイにありったけの嫉妬をぶつける動画を公開した。

普段は放送内でのバックステージでレポーターを務めるキャシーだが、最近はもっぱらイヨとその相棒リア・リプリーの関係性に嫉妬中。イヨとリアの“RHIYO”タッグの仲が深まる様子にSNSなどでたびたび触れ、本人たちからもリアクションされている。

本投稿ではキャシーがついに“実力行使”に移り、イヨを大きな袋で包み、それを思い切りぶん回す動画を公開。もちろんパロディ動画ではあるものの、嫉妬に燃えるアクションに約6.1万人のいいねが押され、「これは笑う」「なんて平和な動画」「リアがイヨに乗り換えた理由がわかった」などとコメントが届いていた。

「私のために争わないで」状態のリアも動画に「ワオ」と冷や汗の顔文字でリアクション。イヨも自身のアカウントで引用するなど、リング外でもスーパースターたちがエンターテイメントでファンを盛り上げていた。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved