３月１日の中山４Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝８頭立て）は、定年で引退する国枝栄調教師（７０）＝美浦＝が管理するチャーリー（牡、父クリソベリル）が、“ラストデー”で見事に勝利を飾った。勝ち時計は１分５１秒７（稍重）。

快勝にスタンドが沸き立った。道中は５番手に構えて、３コーナー過ぎから前に進出。直線の入り口で前に並びかけると、そこから後続を突き放して２着同着のエスシービクトリアとガムラスタンに１０馬身差をつける圧勝劇だった。

左手を高々と掲げてゴールしたルメール騎手は「ちょっとテンションが上がってしまいました」と照れ笑い。さらに続けて「国枝先生と１０年間くらい、いいコラボレーションができました。彼の馬でいい思い出はたくさんあります。（自分が国枝厩舎で騎乗する）最後の馬で勝つことができて、すごくうれしいです」と喜びをかみ締めた。

前日（２月２８日）の阪神９Ｒ・松籟Ｓを制したアマキヒ（牡４歳、父ブラックタイド）に続き、ラストウィークで２日連続勝利となった国枝調教師は「ここでいい勝ち方ができてグンと良くなると思う。（転厩先の）奥村（武厩舎）のところで重賞でも活躍してくれるでしょう。（ルメール騎手は）最後だから、こうやってパッとやってくれた。感謝感激、皆さんのお陰です」と笑顔が止まらなかった。