¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼½Å¤Ï¡Ö22Ï¢¶Ð¤ò½ª¤¨¤¿¤·¤²¤Ï¶¯¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¡¸«¤ÆÊ¬¤«¤ë¤¦¤Þ¤¤Æù¤Ú¤í¤ê¡¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤´ÈÓð÷¤¯·ä¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ãý¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¡£»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¡¤ @likey_beauty_¡¡¥¶À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é»£¤Ã¤¿¡¡¦¸Ê¡¡§¤â¤¦ÌµÍý¡¢¡¢¡¢¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤è¡¡¨»Å»ö¥á¥ó¤Î¤ª¤«¤óÃ£©ºÜ¤»Ëº¤ì¤¿»äÉþ¡¡¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï @gu_for_all_¡×¤È°ìµ¤¤Ë2·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¤ä¿©¤Ù¤¿ÎÁÍý¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à»Ñ¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö2·î¤¬Ã»¤¯¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡ª3·î¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¡ªË»¤·¤¯¤Æ¤â±¿Æ°¡ª¿©»ö¤ÏÀáÌó¡ªÄø¤è¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÌÀ¤ë¤¯¡ª°§»¢¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥É¥é¥¯¥¨Á´¥¯¥ê¤¹¤ë¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Â©È´¤¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤ÆÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤Í¡×¡Ö¤·¤²¤Á¤ã¤ó¤Î»äÉþ¥»¥ó¥¹¤¹¤¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£