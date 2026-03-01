中東情勢の変化を受けて…AFCのクラブ大会、西地区の試合延期が決定
アジアサッカー連盟（AFC）は1日、中東情勢の悪化を受けて、今月2日〜4日に西地区で開催予定だったAFCクラブ大会の試合延期を決定。連盟公式サイトで発表した。
延期となるのは、AFCチャンピオンズリーグエリート西地区ラウンド16のファーストレグ、西地区のチームが関与するAFCチャンピオンズリーグ2およびAFCチャレンジリーグの準々決勝第1戦だ。なお、AFCクラブ大会全カテゴリーにおいて、東地区の試合は当初の予定通り実施される。
AFCは、「この急速に変化する状況を注視し続け、全ての選手、チーム、関係者、ファンの安全とセキュリティを確保することに揺るぎない決意で臨みます」と声明を発表。新たな試合日程は追って公開される。
アメリカのドナルド・トランプ大統領らは2月28日、アメリカおよびイスラエルの軍事作戦により、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを発表。中東情勢をめぐり国際的に緊張が走っている。
