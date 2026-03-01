“変幻自在の七色ボイス”松浦航大、事務所を退所・フリー転身 『鬼レンチャン』などで活躍
歌手の松浦航大（32）が3月1日、自身のSNSを更新し、2月28日をもって所属事務所を退所したと報告した。
【写真】歴史が動いた瞬間！鬼レンチャンを達成した瞬間の松浦航大
書面を通じて「この度、2026年2月28日を以て、ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了となりましたのでお知らせ致します。2021年よりお世話になり支えてくださったビクターの皆様、多くの関係者の皆様、また輝かしい歩みを共に応援してくださった多くのファンの皆様に改めて心より感謝申し上げます」と発表。オフィシャルファンクラブは継続するとした。
松浦は「いつも応援ありがとうございます。入った当時はSNSで広がりたてでまだ芸能について右も左もわからずどのように活動を進めるべきか迷っていて不安の中一緒に歩んで下さったビクターさんには感謝でいっぱいです。今後はフリーとして活動していきますのでより一層気を引き締めて誠心誠意歌ってまいります。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた。
松浦は1993年10月22日生まれ、北海道出身。“変幻自在の七色ボイス”でものまね歌唱などが人気に。フジテレビ系『ものまね王座決定戦 2020』優勝、テレビ東京系『THE カラオケ★バトル』4回優勝、日本テレビ系『ものまねグランプリ-ザ・トーナメント2022-』優勝、フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』史上最高成功率保持者、日本テレビ系『ものまねMONSTER2024』優勝などの実績がある。
