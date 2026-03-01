朝鮮中央通信（KCNA）が公開した金正恩（キムジョンウン）総書記が娘のジュエ氏とともに新型の狙撃銃を発砲する様子/KCNA VIA KNS/AFP/Getty Image

（CNN）北朝鮮は28日、金正恩（キムジョンウン）総書記と10代の娘が射撃場にいる写真を公開した。後継者候補とうわさされる娘をアピールする最新の宣伝画像とみられる。

北朝鮮の朝鮮中央通信（KCNA）によると、金氏と娘の「ジュエ」氏は、党への貢献をたたえて軍の幹部に銃を授与し、射撃も行った。金正恩氏の妹の金与正（キムヨジョン）氏や他の当局者らも同行した。

CNNの検証でAI（人工知能）による改変の可能性があるとみられた画像の一つには、ジュエ氏とみられる少女が狙撃銃を発砲する様子が映っていた。

北朝鮮はこの行事に関する写真を計27枚公開した。

CNNは4枚の写真について改変の痕跡がないか確認した。ジュエ氏が狙撃銃を撃つ写真にのみ、AI使用の可能性がみられた。

KCNAによると、金氏は指導部に「新世代の狙撃銃」を授与するための準備を特別に行った。狙撃銃について「本当に素晴らしい武器」と評したという。

射撃場での行事は、朝鮮労働党の党大会が閉幕した後に行われた。党大会は国内エリートが集まる形式的な政治集会とされ、金氏の指導体制が全会一致で再確認された。

党大会では、与正氏が長年の副部長級の立場から総務部長に昇格し、党内での地位を固めた。党や軍の複数の高官ポストも刷新され、若い忠誠派が登用された。

だが、注目を集めたのはジュエ氏だった。

ジュエ氏は金氏とともに平壌の金日成広場で、約1万4000人の兵士が行進する様子を見守った。

ジュエ氏はこれまでも金氏に同行してミサイル発射実験や党の行事に姿を見せており、1950年に始まった朝鮮戦争以前から北朝鮮を統治してきた金王朝の4代目後継者になるのではないかとの観測が広がっている。

韓国の情報機関は2月、金氏がジュエ氏について、後継者に指名する段階に入ったとみられるとの見方を示した。

ジュエ氏の役割について北朝鮮から公式な確認はないが、狙撃銃を発射したとされる写真が今回公開されて、さらに注目が集まった。

韓国ソウルの北韓大学院大学校のヤン・ムジン教授は韓国メディアに対し、ジュエ氏が銃の撃ち方を知っていることを強調することで、北朝鮮はジュエ氏が後継教育を受けていることを示唆していると語った。

他の写真では、革製ジャケット姿のジュエ氏が双眼鏡で金氏の射撃を見守る様子や、行事で銃を参加者に授与するのを手伝う姿が確認された。