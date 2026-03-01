女優の剛力彩芽が２月２８日深夜放送の「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演し、番組ＭＣの松岡昌宏との思い出を語った。

剛力は１９歳の時に「必殺仕事人２０１２」（テレビ朝日系）で松岡と共演。当時の思い出として剛力は「『必殺仕事人』の時に（松岡の）膝の上に座らせてもらって写真を撮った記憶がある」と語った。

当時、剛力が１９歳だったということで松岡は「もうちょい若いと思ってた。だとしたらかなりセクハラだね。僕は１５〜１６だと思ってたんですよ」と反省すると、ＭＣの博多大吉も「１５〜１６でも多分ダメだと思う。膝の上に乗せてもいいのは１０歳ぐらいまでじゃないかな」と述べると松岡は「そういうのをあんまり気にしなかった」と話した。

また剛力に「お祝いしてあげるから２０歳になったら連絡しておいで」と声を掛けたという。松岡は剛力が連絡をする前に事務所の社長の許可を取り、剛力の誕生日会を開催。剛力は「最後に『お誕生日おめでとう』と言って（机の）下から出したのがエルメスでした。もう格好良すぎて」と明かすと松岡は「よくないな〜」と照れていた。