お笑いコンビ「爆笑問題」が１日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。先月１７日に亡くなった人気ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のエピソードを語った。

爆笑問題はＮＨＫの音楽番組「ポップジャム」で真矢さんと共演。田中裕二は「我々がポップジャムやってた時はまさに『ＬＵＮＡ ＳＥＡ』『ＧＬＡＹ』『Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ』、この辺が毎回のように出てもらっていた。お客さん、ほぼ若い女性。『きゃー！』ってスゴいんですよ」と当時を回想。

「ＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバー、２枚目っぽい人が多い中、（真矢さんが）１人で３枚目役を買って出てくれた感じ。司会やる方からしたら、最後困ったらとにかく真矢さんに振ると落としてくれる。そういう優しくて、面白い方」と真矢さんの人柄を語った。

また、太田光も「ロックバンドだから、結構突っ張ってるところはあるんですけども。裏ではすごく腰低くて、みんな礼儀正しくて、やっぱりプロなんだなと思いました」と振り返った。

最後に、田中から「ＬＵＮＡ ＳＥＡの真矢さん、お疲れ様でした。ゆっくりお休みください」と追悼の言葉が送られた。