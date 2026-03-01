【東京マラソン・女子上位成績】B・コスゲイが国内最高記録で4年ぶりV、日本人トップは10位・細田あい
◇東京マラソン（2026年3月1日 都庁前〜東京駅前、42・195キロ）
今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、女子は21年東京五輪銀メダリストで元世界記録保持者のブリジット・コスゲイ（32＝ケニア）が国内最高記録となる2時間14分29秒で4年ぶり2度目の優勝を飾った。今季限りでの引退を表明している昨年12月のクイーンズ駅伝MVP・細田あい（30＝エディオン）は現役ラストレースで2時間23分39秒の10位、日本人トップで有終の美を飾った。
女子上位成績は以下の通り（記録は速報値）。
（1）B・コスゲイ（ケニア） 2時間14分29秒
（2）B・ウェルデ（エチオピア）2時間16分36秒
（3）H・フェイサ（エチオピア）2時間17分39秒
（4）S・ケベデ（エチオピア） 2時間17分39秒
（5）M・アレム（エチオピア） 2時間18分50秒
（6）V・チェプトゥー（ケニア）2時間19分05秒
（7）M・フィキル（エチオピア）2時間20分00秒
（8）A・アヤナ（エチオピア） 2時間20分30秒
（9）P・ジェプコゲイ（ケニア）2時間21分39秒
（10）細田 あい（エディオン）2時間23分39秒
（11）R・ワンジル（ケニア） 2時間24分47秒
（12）ルー・イン（中国） 2時間26分35秒
（13）リー・ジーシュワン(中国)2時間26分53秒
（14）吉川侑美（キヤノン九州）2時間27分21秒
（15）K・エングセット（ノルウェー）2時間28分57秒
（16）シャ・ユーユー（中国） 2時間29分14秒
（17）森 智香子（積水化学） 2時間29分22秒
（18）加賀屋智里（東京メトロ）2時間29分30秒
（19）S・ディバー（オーストラリア）2時間29分57秒
（20）リュウ・ミン（中国） 2時間30分03秒