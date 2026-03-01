＜いつも緊張して気が休まらない＞＜人の反応を気にしすぎてしまう＞…。「こうした日常の“生きづらさ”の背景には、子ども時代や過去の経験で受けた心の傷＝かくれトラウマが影を落としているのかも」と指摘するのは、トラウマケア専門「こころのえ相談室」代表で、公認心理師の井上陽平さん。今回は井上さんの著書『かくれトラウマ 生きづらさはどこで生まれたのか』から一部を抜粋し、「家庭内虐待」についてご紹介します。

「躾・教育」と誤解される「虐待」のリアル

虐待とは、子どもの心や体が、本来あるべき成長を妨（さまた）げられてしまう行為のことを指します。

それが故意であろうと、無意識であろうと、関係ありません。どんな形であれ、子どもの人格や尊厳を深く傷つけ、時には長い年月にわたって深刻な影響を残します。

虐待にはいくつかの形があります。

殴る、蹴る、叩く、物を投げつけるなどの「身体的虐待」、怒鳴る、無視、脅す、暴言、兄弟姉妹との極端な差別、過剰な干渉など、心を追い詰める「心理的虐待」、子どもに対して性的な行為や言動を強いる「性的虐待」、そして食事を与えない、病院に連れて行かない、学校に行かせないなどの「ネグレクト（養育放棄）」です。

子ども時代にこうした体験をした人は、大人になってから、うつ病や不安障害、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）といった精神的な苦しみを抱えることがあります。最近では、脳科学の研究により、虐待の影響が脳の萎縮や機能異常といった形で現れることもわかってきました。

時に、これらの行為は「躾（しつけ）」や「教育」と誤解されることもあります。でも、暴力や支配によって子どもをコントロールしようとした時点で、それは立派な「虐待」です。

虐待がもたらす影響はすぐに現れるものではないかもしれません。しかし、誰かと一緒にいても安心できない、人を信じられない、自分の感情がわからなくなる――。

そんな形で、子どもの人生に深い影を落とします。

なぜ心が苦しいのか、説明できない日もあります。周囲は理解できなくても、あなたの中では、過去の経験がたしかな現実として残っている。

でもその痛みは比較で軽くなるものではなく、記憶と反応として今日まで連れてこられたものです。だから、今の自分を否定しなくても大丈夫、と最初にお伝えしたいと思います。

「家庭内虐待」における、ある【傷の記憶】

あらためて「躾」とは、いったい何なのでしょう？



『かくれトラウマ - 生きづらさはどこで生まれたのか』（（著：井上陽平／ワニブックス）

私の母はいつも「ちゃんとしなさい」「遅い」「何度言わせるの」と怒っていました。けれど、私にはその「ちゃんと」が何を指すのか、よくわかりませんでした。

たとえば、朝。布団をきれいに畳まなければいけません。母の基準に合わなければ、「やり直し」。モタモタしていると、突然、布団叩きで背中や腕を叩かれました。

叩かれると痛くて手が止まってしまう。すると、「怠けるな！」とまた叩かれる。そのまま一時間近く立たされたあと、ようやく終わるかと思えば、今度はビンタと説教。そしてまた布団叩きでバシバシと叩かれます。座り込むと「反抗」と見なされ、お仕置きが増えました。

もう何十年も経ったはずなのに、あの痛みは、まだ消えていません。

見た目の傷は治っても、心と体の奥に染み込んだ痛みは、今も日常の中に突然現れます。大きな音や怒鳴り声を聞くと、体が勝手にこわばります。誰かが少し不機嫌なだけで、「自分が悪いことをしたんじゃないか」と無意識に自分を責めてしまう。

何か失敗したときも、ただのミスでは済ませられません。

「また怒られる」「また叩かれる」そんな記憶が体に焼きついていて、手が震えたり、呼吸が苦しくなったりします。過去の記憶がフラッシュバックして、涙が出そうになることもあります。「もう大人なんだから平気でしょ」と言われても、心は置き去りのままなんです。

あのときの小さな自分が、今も胸の奥で震えている。まだ、「大丈夫だよ」とやさしく抱きしめてくれる誰かを、ずっと待っている気がします。

「躾」という名の虐待がもたらすもの

「躾」という言葉のもとで繰り返される暴力は、外から見ても、なかなか本当の傷までは見えません。けれど、たしかに、子どもの心と体を深く、静かに蝕んでいきます。

たとえば「布団の畳み方が遅い」「掃除が雑だ」。

そんなあいまいな基準に従わなかっただけで、叩かれる、立たされる、冷たい水を浴びせられる、食事を抜かれる。こうした日常的な厳罰は、はっきりと「虐待」です。

本来、躾とは、子どもが社会の中でのびのびと成長できるように、そっと背中を押すもの。でも、支配と恐怖によってコントロールしようとするなら、それは躾ではありません。

「ちゃんとやらなきゃ」。

そう思い詰めて、小さな胸をぎゅっと固くして、恐怖の中で適応しようとする子どもたち。一見、素直でよくできた子に見えるかもしれません。でもそれは、その子が生きのびるために必死に身につけた”戦略”です。

虐待の影響は、子ども時代だけでは終わりません。大人になっても、大きな音を聞くだけで、体がビクッと固まる。誰かの機嫌に異様なほど敏感になってしまう。これは心と体が常に緊張している「過覚醒」と呼ばれる状態。脳と神経が、絶えず危険を探し続けるサバイバルモードに入りっぱなしになるのです。

かつて受けた体罰の傷は、見た目には治っていても、寒さや風など、ふとした感覚刺激に触れた瞬間、あの日の恐怖を呼び覚ましてしまうことがあります。

「冷水を浴びせられた感覚が、冬の風に触れたとたんによみがえる」。

そんなふうに、過去が今を侵食するのです。

虐待による、心と体の「過剰な反応」とは？

幼い頃から、虐待や過度な恐怖の中で育った子どもたちは、「安心する」という感覚そのものを、ほとんど体験することができません。

いつも親の顔色をうかがい、特に母親や父親の機嫌がほんの少しでも変われば、「何かされるかもしれない」と、命の危険すら感じるほどに、身を縮めて過ごします。

そんな日々の中で、脳の中にある「扁桃体（へんとうたい）」という、恐怖や危険を感知する場所が、常にフル稼働し続けるようになります。結果として、心臓も、呼吸も、内臓も、筋肉までもが、ほんの小さな刺激にさえ「戦うか逃げるか」のスイッチを入れてしまう。

光がまぶしすぎる。音が刺さるように耳に入る。誰かのちょっとした視線や気配で息苦しくなる。そんなふうに、日常の些細な感覚すべてが、「危険」として体に伝わってしまうのです。

けれど、どれだけ頑張って耐えていても、限界はいつかやってきます。それに耐えきれなくなったとき、心と体は、ある日、突然シャットダウンしてしまう。呼吸が苦しくなる。動悸が激しくなる。頭が真っ白になって、体が動かなくなる――。

これは「解離反応」や「フリーズ（凍りつき）」と呼ばれる現象です。本来の自分を守るために、脳と神経が、「感じること」を遮断しようとする。そんな、命を守るためのサバイバル反応なのです。

この反応が慢性化すると、「複雑性ＰＴＳＤ」や「解離性障害」と呼ばれる状態に至ることもあります。生活全体が過緊張に覆われ、何でもない場面でも消耗しやすくなったり、人と関わることが怖くなったり、感情そのものが麻痺してしまったりします。引きこもりやうつ、自己否定感の強さも、こうした過程の延長線上にあるのです。

そして、最も深刻なのは--本人が、「こんなふうになったのは、自分が弱いからだ」と、自分を責めてしまうこと。

でも、それは違います。あなたの心も、あなたの体も、あの過酷な環境の中で必死に無理をしながら、あなたを守ろうとしていたのです。

生きのびるために、どうしても必要だった反応。それが、今もあなたの中で続いているだけなのです。



※本稿は、『かくれトラウマ 生きづらさはどこで生まれたのか』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。