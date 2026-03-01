人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気に楽しく暮らすための知識をご紹介します。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

夜間頻尿は対策で快眠できる

夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」の要因の一つが夜間の尿意です。「トイレに行きたくなって、何度も目が覚めてしまう」というのはシニアからよく聞く話です。トイレに行くために何度も目が覚めてしまう状態を「夜間頻尿」と呼びます。

頻尿の原因としては、膀胱の筋肉が衰えて敏感に尿意を感じるようになることがあげられます。男性に多いように思われていますが、じつは極端な男女差は見られません。

頻尿は40歳を過ぎると増加し、日本泌尿器科学会の調査では、40歳以上の７割近くが夜間頻尿を経験しています。

こうした悩みを解消するためには、さまざまな対策が考えられますが、一般に次のようなものがあります。

夜間頻尿にならないために気を付ける点



（写真：stock.adobe.com）

● 尿の量が多い場合は、寝る１時間以上前から水分を控える。とくにアルコールやカフェインの多い飲み物は避ける。

● 下肢のむくみを取る。寝る数時間前からふくらはぎのマッサージをしたり、足を上に上げたりする。ぬるめのお風呂に入るのも効果的。

● 腰や足先を温める。冷えも頻尿の症状を悪化させるので、夏でもなるべく冷やさないように気をつける。

● 喉が渇かないように、塩分の多い食事は見直す。

こうした点に気をつければいいと思います。なお、薬を服用している人は、かかりつけの病院に相談してください。高血圧の薬には利尿効果のあるものも少なくないからです。