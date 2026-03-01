83歳の保健学博士・石田良恵先生は、健康教室の講師の仕事や地方出張などを積極的にこなされています。そんな石田先生が、シニアの健康のためにおすすめするのが、誰でも気軽に取り組める「ボケない散歩」です。そこで今回は、石田先生の著書『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』から抜粋し、再編集してお届けします。

ボケる散歩、ボケない散歩

猫背や“ペタペタ歩き”になっていませんか？

背伸びや大股歩きで脳を刺激しましょう。

「歩き方を意識しよう」と言われると、少しめんどうくさいと思うかもしれません。でも、「頭をすっきり保ちたい」「いつまでも自分らしく過ごしたい」と思っているなら、“ボケない散歩”のほうがいいですよね。ボーッと歩いてしまうと、散歩から得られる刺激や気づきが減って、脳の活性化効果が減ってしまいます。

足底筋群を意識しながら、五感を働かせて、地面をしっかり蹴って歩くことがボケない散歩なら、ボーッと「ペタペタ歩き」をするのは“ボケる散歩”と言えるでしょう。ペタペタ歩きは、足の裏全体がペタッと地面にくっつくような歩き方です。足底筋群をうまく使えていないと、ペタペタ歩きになりがちです。

歩きにくい靴を履いているのも、原因です。

それから、ペタペタ歩きの方に共通しているのは、猫背になっていること。みなさん、視線が下を向いて、道路をじっと見て歩いています。これでは視覚から入る情報が極端に減ってしまいます。

五感の中でも、視覚から得られる情報量は膨大です。脳が受け取る情報の約８割は、視覚が占めていると言われるほど。だから、視線が下に向いたままだと、脳が受け取る情報が乏しくなり、脳への刺激が減ってしまいますね。なんともったいないことでしょう。

気づかないうちに猫背になっていることも

私は大丈夫、と思っていても意外と気づかないうちに猫背になっていることも多いものです。

そんなときのためにも、足底筋群をしっかり使って歩くといいですよ。実際にやっていただくとわかりやすいですが、蹴り出すように歩くと自然と背すじがピンと伸びてきます。すると視線も上がり、周囲の風景に目がいくようになります。



猫背にならないようにするには、こんな方法も試す価値があります。

・散歩の途中で「背伸び」をする

散歩の途中でたまに立ち止まって、背伸びをしましょう。特に、普段から姿勢が悪い方は、意識しないと背中を伸ばす機会がないものです。



・歩幅を広げて歩く

歩幅をいつもより、ぐっと広げて歩いてみてください。１.５倍ほど広げると、骨盤が安定しやすくなります。すると背骨の自然なカーブが保たれ、背すじが伸びて、正しい姿勢を維持しやすくなります。下に図解があるので、ご覧ください。



ボケない散歩のやり方 大股歩き＜『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』より＞



ボケない散歩のやり方 インターバルウォーキング＜『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』より＞

歩き方のクセや改善点を見つける方法

おすすめしたいのは、ご家族やご友人に、歩いている様子をスマホの動画で撮ってもらうことです。

自分ではしっかり歩けているつもりでも、映像を見てみると、足裏がペタッと地面に着いていたり、足の蹴り出しが弱かったりと、問題点が見つかることがあります。

動画で客観的に確認すると、歩き方のクセや改善点がはっきりと見えてくるので、「ボケない散歩」を意識するようになると思います。

歩いているときに、お店のショーウインドウに姿を映して、姿勢をチェックするのもおすすめです。

大切なのは「歩き方の質」

くり返しになりますが、長い時間歩く必要はありません。

むしろ、１時間ボーッと歩くよりは、たとえ５分でも足裏と姿勢を意識して、周囲を見渡しながら歩くほうがよほど脳には効果的です。

大切なのは、「歩き方の質」。そう心得ておくとよいでしょう。

※本稿は、『ボケない散歩 83歳、健康を研究する教授の習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。