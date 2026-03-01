日本テレビ系列で現在放送中の篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10：30〜）。第6話「裏切り」が3月1日に放送予定です。

【写真】土壇場で怜治に裏切られたこずえは…

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

氷川拘置所の、女性が収容された区域『女区（じょく）』の区長・冬木こずえ役を篠原涼子。強盗殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治役をジェシー（SixTONES）。日下怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介役を藤木直人が演じる。

主題歌『Canaria』（カナリア）は、いきものがかりの水野良樹が作詞・作曲を手掛け、「鈴木雅之 feat. 篠原涼子」として鈴木と篠原が歌う。



日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』

＜前回のあらすじ＞

脱獄に手を貸す内通者は、こずえの部下だった…！

氷川拘置所の刑務官・冬木こずえは、脱獄を企てるカルト教団の罠にハマって集団暴行に遭うが、父親殺しの容疑者・日下怜治に救われピンチを脱出。

こずえを罠にハメた内通者は部下の刑務官・海老原秀彦（小関裕太さん）だったが、そうとは知らないこずえは、内通者の濡れ衣を着せられたまま懲戒処分の危機に……。

一方、怜治の事件を調べる刑事・佐伯雄介（藤木直人）は、怜治の妹・日下寿々（梶原叶渚さん）の体に虐待の痕を発見。

もしも父・日下春臣（竹財輝之助さん）から虐待を受けていたのだとしたら、追い詰められた寿々が春臣に手をかけた可能性もある。だとすれば、怜治は無実！？

佐伯は事件当日の目撃情報を探し始めるが……。

そんな中、カルト教団の裁判日が迫り――。

裁判所への護送の時を狙って脱獄を図る怜治とカルト教団！

それを阻止しようとするこずえに、ついに命の危機が迫る！！



＜第6話あらすじ＞

脱獄メンバーを乗せた護送車が、ついに拘置所の外へ！！

氷川拘置所の刑務官・冬木こずえは、カルト教団の脱獄計画を阻止するために、父親殺しの容疑者・日下怜治に協力を求めたが、土壇場で怜治に裏切られ、資材倉庫に監禁されてしまった。

倉庫内には、怜治が仕掛けた塩素ガスが充満……。

このままでは、こずえは死に至る――。

こずえに命の危機が迫る中、怜治ら脱獄メンバーの仲間で、刑務官として拘置所に潜伏していた内通者・海老原秀彦（小関裕太さん）は予定通りに護送車を乗っ取り、裁判所の地下駐車場で待機していた信者たちと合流。車を乗り換え、逃走を図るが――！

一方脱獄事件をきっかけに所長代理を務めることになった処遇部長・小柳太介（宇梶剛士さん）は怜治の事件を執拗に追及し続ける……。

脱獄は成功するのか！？絶体絶命のこずえの運命は！？

そして、怜治の事件に急展開が待ち受ける！！