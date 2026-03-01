好き・行ってみたい「みなとみらいの観光スポット」ランキング！ 2位「カップヌードルミュージアム横浜」、1位は？
美しい景観や豊かな文化に触れる旅は、凝り固まった感性を解きほぐし、明日への活力を与えてくれる大切なエッセンスとなります。定評のある人気エリアの中でも、特に「一度は訪れてみたい」と憧れを集める場所の数々に迫ります。
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「みなとみらいの観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「見て楽しむだけではなく、体験ができることが魅力だと思うから」（20代女性／福島県）、「自分で好みのスープと具材を選び、世界に一つだけのオリジナルカップラーメンを作る事が出来る魅力があるので、行ってみたいです」（30代男性／兵庫県）、「オリジナルのカップヌードル作り体験ができる点が面白そう。展示も体験型が多く、大人も子どもも楽しめる印象。みなとみらいエリアの散策と合わせて立ち寄りやすく、思い出に残る体験ができそうだから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史的な建造物の中で、センスの良い雑貨を選んだり海を眺めたりして過ごす時間が好きだからです」（30代男性／東京都）、「歴史的な赤レンガの倉庫が並んでいて、買い物やグルメも楽しめるので行きたい」（50代女性／広島県）、「横浜らしいお洒落な海辺の雰囲気とグルメを同時に満喫できるからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
2位：カップヌードルミュージアム横浜／64票インスタントラーメンの歴史を楽しみながら学べる体験型ミュージアムです。自分だけの「マイカップヌードル」を作れる工房は予約必須の人気。創造力や探究心の大切さを体感できる展示内容が、子どもから大人まで世代を超えて支持を得ています。
1位：横浜赤レンガ倉庫／98票明治・大正の面影を残す歴史的建造物を利用した文化・商業施設です。四季折々のイベントやライトアップされた情緒ある外観、海を一望できる最高のロケーションが魅力。横浜ならではの異国情緒あふれる景観を楽しみながら、食事や買い物を満喫できる不動の人気スポットです。
